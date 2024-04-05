حسين مهدي: طموحات «العميد» كبيرة في «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)



أكد حسين مهدي لاعب وسط النصر، طموحات فريقه الكبيرة في البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بعد التأهل إلى نصف النهائي على حساب عجمان 2-1، في انتظار المواجهة المرتقبة أمام منافسه شباب الأهلي في نصف نهائي يجمع قطبي «الديربي القديم» في الطريق إلى النهائي.

ورأى مهدي أن «العميد» حقق المطلوب بتجاوز «البرتقالي» والتأهل إلى نصف النهائي، ومن قبل النتائج الإيجابية على صعيد الدوري، وآخرها الفوز على حتا 1-0 في الجولة الماضية، قبل المباراة المرتقبة أمام مضيفه العين الأحد على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 18».

وقال مهدي في تصريحات لـ «الاتحاد»: «النتائج الإيجابية حافز كبير للفريق، رغم الأداء المتذبذب في بعض المباريات، ولكن يبقى الأهم الاستمرار في التقدم إلى الأفضل».

وعاد حسين مهدي للمشاركة، ضمن التشكيلة الأساسية لـ «العميد» في آخر 7 مباريات على التوالي في الدوري والكأس الأغلى، بعدما غاب منذ مارس 2023، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام العين، ضمن «الجولة 20» للدوري في الموسم الماضي.

ودشن حسين مهدي المشاركة التدريجية مع «الأزرق»، خلال الموسم الحالي، بداية من مباراة الوصل 0-1 في «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين»

وعن العودة قال اللاعب «23 عاماً» «بدعم البيت الأزرق كاملاً، بداية من الجهاز الطبي والإداري، ووقفة الجماهير، كلها عوامل أسهمت في عودتي إلى الملاعب».

وأضاف: «المدرب شرودر منحني الفرصة، وأسعى جاهداً للتمسك بموقعي ضمن التشكيلة الأساسية، ومساعدة زملائي لحصد أفضل النتائج»، لافتاً إلى أن المدرب الهولندي نجح في إعادة ترتيب أوراق الفريق.

وحول طموحاته في العودة إلى المنتخب الأول منذ آخر المشاركة الأولى في ودية لبنان التي سبقت مشاركة «الأبيض» في «خليجي 25» عام 2022، قال مهدي: «اللعب للمنتحب الأول حلم لكل لاعب، وأشعر أنني حالياً في جاهزية كبيرة متى ما تم استدعائي للقائمة».