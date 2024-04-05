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الرياضة

شرودر وألان وعيسى يحصدون جوائز الأفضل في مارس

شرودر وألان وعيسى يحصدون جوائز الأفضل في مارس
5 ابريل 2024 20:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حصل ألفريد شرودر المدير الفني لفريق النصر على جائزة أفضل مدرب، عن شهر مارس في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تعلن عنها «رابطة المحترفين»، طبقاً للتصويت عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، تفوق شرودر على ميلوش ميلوييفيتش «الوصل»، وماركو نيكوليتش «شباب الأهلي».
وتُوج ألان ماركيز «الوحدة» بجائزة أفضل لاعب في مارس، متفوقاً على فابيو دي ليما «الوصل»، أليخاندرو روميرو ««العين»، ومهدي قائدي «اتحاد كلباء»، ومؤنس دبور «شباب الأهلي»، وحصل خالد عيسى «العين»، على جائزة أفضل حارس، متفوقاً على خالد السناني «الوصل»، وعادل الحوسني «الشارقة».

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
الوصل
النصر
شباب الأهلي
فابيو ليما
الوحدة
خالد عيسى
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