نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي» 3 مايو

معتز الشامي (دبي)



قررت رابطة المحترفين إجراء تعديلات على بعض جولات «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك للتماشي مع ضغوط «الروزنامة»، بالإضافة إلى مراعاة مشاركة العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بمباراتي الذهاب والإياب أمام الهلال السعودي 16 و23 أبريل الجاري، فيما قررت الرابطة ترحيل نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بين الوحدة والعين، إلى 3 مايو المقبل، بدلاً من 26 أبريل.

وتم تأجيل مواجهتي العين أمام الإمارات والوصل في الجولتين 19 و20، لتقام المباراتان 12 و20 مايو، أما مواعيد الجولات التي تم إعادة جدولتها، قررت الرابطة إقامة «الجولة 19» أيام 15و16و17 أبريل، و«الجولة 20» يومي 20 و21 أبريل، وتقام «الجولة 21» يومي 26 و27 أبريل، و«الجولة 22» أيام 5 و6 و7 مايو، و«الجولة 23» يومي 16و17 مايو، بينما يتوقع أن تقام الجولات الثلاث الأخيرة في النصف الثاني من مايو، بعد جدولة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.