«أدنوك للمحترفين» يطرق أبواب «الهدف 400»

معتصم عبدالله (دبي)

يطرق «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي يقطع 69% من مشوار الموسم الحالي، حاجز «المئوية الرابعة» للأهداف، مع انطلاق «الجولة 18»، التي تشهد اليوم مباريات الوحدة وبني ياس، خورفكان والبطائح، وحتا واتحاد كلباء.

وتتواصل إثارة الجولة غداً بمباراتي شباب الأهلي والجزيرة، والعين والنصر، وتختتم الاثنين بمواجهتي الشارقة والإمارات، وعجمان الوصل.

وشهدت الجولات الـ 17 الماضية للدوري، تسجيل 394 هدفاً في 115 مباراة من أصل 119 مباراة، في ظل تأجيل 4 مباريات من «الجولة 13»، في ختام الدور الأول، تشمل العين والجزيرة، حتا وشباب الأهلي، الإمارات والبطائح، عجمان وبني ياس.

ويستضيف استاد آل نهيان معقل الوحدة، مواجهة «العنابي» الرابع بـ 31 نقطة، وضيفه «السماوي» صاحب المركز التاسع، وله 19 نقطة، ويتسلح «أصحاب الأرض» بأفضلية عدم الخسارة في آخر 5 مباريات على التوالي، بالفوز 3 مرات، والتعادل في مباراتين، فضلاً عن أفضليته في المواجهات المباشرة برصيد 13 انتصاراً، مقابل 5 انتصارات لبني ياس، والتعادل في 7 مباريات.

وتبدو الكفة متقاربة في المواجهات ما بين خورفكان «العاشر»، وله 17 نقطة، والبطائح «السابع» وله 22 نقطة، قبل مباراة الليلة على استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث شهدت اللقاءات الثلاثة الماضية بين الفريقين في «دوري المحترفين» فوز كل منهما في مباراة، والتعادل في الثالثة.

ويتطلع «النسور»، إلى إيقاف نزف النقاط، والتحليق بالفوز الأول بعد التعثر في الجولات الثلاث الماضية أمام شباب الأهلي 0-3، الإمارات 1-2، الوصل 0-3، في المقابل ينشد «الراقي» الفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد فوزه «الثمين» على الجزيرة 3-2 في الجولة الماضية.

ويشهد صراع قاع الترتيب مباراة حتا صاحب المركز الأخير، برصيد 5 نقط أمام ضيفه اتحاد كلباء «الثاني عشر» وله 14 نقطة، ويشترك الفريقان في رغبة استعادة «ذاكرة الفوز»، حيث يعود الانتصار الأخير لـ «الإعصار» إلى الجولة السابعة أمام الإمارات 2-1، فيما حقق «النمور» الفوز الأخير أمام «الصقور» أيضاً في الجولة التاسعة بنتيجة 4-2.

ويتفوّق حتا على اتحاد كلباء، خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين، بفوزه مرتين، مقابل فوز واحد لـ «النمور»، والتعادل في مباراتين، وسجل «الإعصار» 8 أهداف أمام اتحاد كلباء، مقابل 4 أهداف استقبلتها شباكه.



لورينسي «اللقاء الثاني»

يتأهب لورينسي دو لاعب خورفكان لخوض المواجهة الثانية أمام البطائح، وشهدت المواجهة الأولى تسجيل المهاجم البرازيلي هدفاً في مرمى فريقه السابق، رغم خسارة خورفكان 1-3.



«الأول والثاني» هاجس «الثنائي»

يعد حتا أكثر فريق استقبل أهدافاً في الشوط الأول في دوري المحترفين برصيد 25 هدفاً، في المقابل يعد اتحاد كلباء الأكثر استقبالاً للأهداف في الشوط الثاني بـ 25 هدفاً أيضاً.



«الثنائية» طموح «السماوي»

يطارد بني ياس في مباراة مضيفه الوحدة، الفوز الثاني على التوالي، بعد التفوق 2-1 في الدور الأول، وحقق «السماوي» الفوز، ذهاباً وإياباً أمام «العنابي» مرة واحدة موسم 2010- 2011.