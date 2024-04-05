مليون درهم جوائز بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تقام بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024 في الفترة من 19 إلى 21 أبريل المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن أهداف تعزيز الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري.

وكُشف عن هذا الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة في مؤتمر صحفي عُقد في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة في أبوظبي، بحضور سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأيوب الخاجة ممثل شركة دلما مارين، ومحمد درويش المرر ممثل هيئة البيئة أبوظبي، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد البطولة من أهم الأحداث الرياضية البحرية التي تحافظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد، ولتشجيع المجتمع على ممارسة رياضة الصيد، إلى جانب تعزيز مفهوم إحياء التراث البحري المحلي، وخلق فرص أمام الهواة لممارسة صيد الأسماك، وتنشيط تلك الهواية، فضلاً عن إحياء روح التنافس بين هواة رياضة الصيد البحري.

وخصصت اللجنة المنظمة، جوائز مالية للبطولة تبلغ مليون درهم، وتمنح الجوائز للمراكز من الأول وحتى المركز الـ 60 تشجيعاً للجميع على المشاركة في الحدث البحري التراثي، إذ يتحدد الفائز بناء على أعلى وزن لسمكة الكنعد خلال أيام البطولة، ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية تبلغ 200 ألف درهم إماراتي من اجمالي جوائز البطولة.

وقررت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة اعتباراً من يوم 5 أبريل ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 15 من الشهر نفسه، حيث أتاحت اللجنة التسجيل للراغبين عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي لجميع الجنسيات وللمواطنين والمقيمين وكافة المشاركين من داخل الدولة وخارجها.

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة عدد كبير من المتخصصين من عشاق وهواة رياضة الصيد، إذ تشير التوقعات إلى مشاركة المئات في المسابقة على مدار أيامها الثلاثة.

من جانبه، ثمّن سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي الرعاية الكريمة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي للبطولة، وأشاد العريفي بدعم سموه وتوجيهاته المستمرة للرياضات التراثية التي من شأنها أن تعزز الهوية الإماراتية بين الشباب والأجيال الجديدة، ونقل العريفي تحيات عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي للحاضرين في المؤتمر، مبيناً أن بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد ستكون واحدة من أهم وأبرز وأكبر الأحداث في عالم الرياضات التراثية التي تُعنى برياضة الصيد البحري.

وأشاد ماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والذي أسهم في مكتسبات عظيمة للرياضات البحرية والتراثية على حد سواء في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ستعلن عن جميع اللوائح والقوانين التي سيتم تطبيقها خلال المنافسات والشروط المحددة للمشاركة، ومشيراً إلى أن باب التسجيل سيفتح يوم الجمعة 5 أبريل ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه.