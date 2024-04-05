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الرياضة

تن هاج: الوقت بدأ ينفد!

تن هاج: الوقت بدأ ينفد!
5 ابريل 2024 20:56

 
لندن (د ب أ)

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أكد إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النقاط التي يتم فقدها أصبحت «مكلفة للغاية»، وأن الوقت بدأ ينفد لتأمين مكان للعب في دوري أبطال أوروبا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن شباك مانشستر يونايتد تلقت هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحسم تشيلسي فوزاً درامياً 4- 3 في ستامفورد بريدج.
وتلقى مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، هدفاً في الدقيقة 99، ليتعادل مع برنتفورد يوم السبت.
ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس حالياً، بفارق تسع نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الخامس، مع تبقي ثماني مباريات فقط على نهاية المسابقة.
بينما يبتعد مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، الذي لعب مباراة أكثر من مانشستر يونايتد.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول «الأحد» في أولد ترافورد، أوضح تن هاج أن هناك «صعوبة» لسد الفجوة بين الفريق وبين الفرق التي تسبقه في جدول الترتيب.
وقال تن هاج: «هذا الأسبوع أهدرنا نقاطاً في الوقت بدل الضائع، وأهدرنا خمس نقاط، وهذا مكلف للغاية، لأن الناقط تصبح مكلفة للغاية، لأن المباريات توشك على النهاية، نعرف هذا، ويجب أن نلحق بهم».
وأضاف:«نحن نتأخر بعدد كثير من النقاط، سيكون من الصعب، ولكننا نواصل القتال وفريقنا لديه شخصية، ورأينا أمام تشيلسي أنهم يتمتعون بالمرونة، وسنكون حاضرين في القتال أمام ليفربول».
وعند سؤاله عما إذا كان الفريق سيحتاج لتقديم أداء خالٍ من الأخطاء لنهاية الموسم، من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، وهذا ما قلته قبل مباراة تشيلسي».
وأضاف: «يجب أن أدير الفريق، لدينا مهارات، بعض اللاعبين العظماء، يمكننا أن نلعب في أعلى المستويات».

مانشستر يونايتد
تشيلسي
ليفربول
تين هاج
الدوري الإنجليزي
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