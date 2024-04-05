لاعب يتلقى تهديدات بالقتل!



دريسدن (د ب أ)



تقدم دينامو دريسدن بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، ببلاغ إلى الشرطة، بعدما تلقى قائد الفريق شتيفان كوتشكي تهديدات بالقتل.

وذكر النادي في بيان «تعرض شتيفان كوتشكي لهجوم شديد من خلال رسالة تهديد، وفي الرسالة، تلقى قائد دينامو دريسدن وعائلته تهديدات وتحذيرات وصلت للقتل».

وذكر دريسدن أن كوتشكي ومسؤولي النادي تعرضوا لإساءات، عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وقال ديفيد فيشر، مدير الاتصالات في دينامو دريسدن: «كمجتمع رياضي، نحن منفتحون دائماً على النقد، ولكن يجب مراعاة حدود معينة، وتم تجاوزها بوضوح في حالة شتيفان كوتشكي».

وأضاف: «ندين مثل هذا السلوك بأشد العبارات، ونعتزم التصدي لها بصرامة شديدة».