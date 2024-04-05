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العروبة يحسم «ديربي الفجيرة» ويعزز صدارة «الأولى»

العروبة يحسم «ديربي الفجيرة» ويعزز صدارة «الأولى»
6 ابريل 2024 02:08

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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قاد النيجيري البديل داميلاري أديجون فريق العروبة إلى حسم «الديربي» أمام مضيفه الفجيرة 1-0، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، في انطلاق «الجولة 21»، والمؤجلة من فبراير الماضي، والتي شهدت أيضاً فوز التعاون على الرمس 4-1، وتفوق الذيد على سيتي 2-1، فيما تعادل مصفوت وضيفه جلف يونايتد 0-0.
وعزز العروبة بفضل الفوز الـ 20 في مشواره نحو الصعود إلى دوري المحترفين، صدارته للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، فيما تجمد رصيد «الذئاب» عند 39 نقطة، وبات مهدداً بفقدان مركزه الخامس.
في المقابل، فشل الرمس «الأخير» برصيد 10 نقاط، وسيتي قبل الأخير، وله 11 نقطة، في تحقيق الفوز، بخسارة الأول أمام التعاون 1-4، والثاني مضيفه الذيد 1-2.
وتستكمل الجولة «السبت» بمباريات دبا ويوناتيد، العربي والجزيرة الحمراء، دبا الحصن والظفرة، مسافي وجلف أف سي.

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