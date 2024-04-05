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الرياضة

جوارديولا: لست متأكداً من عودة هالاند ودي بروين

جوارديولا: لست متأكداً من عودة هالاند ودي بروين
5 ابريل 2024 22:25

 
لندن (د ب أ)

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قال الإسباني جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه غير متأكد من إمكانية عودة الثنائي إرلينج هالاند وكيفن دي بروين للتشكيل الأساسي في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي «السبت»، في ظل استعداد الفريق لمواجهة أخرى أمام ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن الثنائي تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة التي اكتسح فيها الفريق ضيفه أستون فيلا 1-4، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل فيل فودين ثلاثة أهداف «هاتريك».
وقال جوارديولا حينما سئل عن إمكانية عودة هالاند ودي بروين لمواجهة كريستال بالاس: «لا أعرف بعد».
وأضاف: «نلعب بعد أقل من يومين ونصف على مباراتنا الأخيرة، هناك لاعبون يتعافون بشكل أسرع من الآخرين، الأسبوع الطويل مختلف تماماً، لكن هذا الأسبوع قصير، وعلينا التحدث إلى الجهاز الطبي وأخصائي العلاج الطبيعي والطاقم الفني».
وقال جوارديولا: «اعتدنا على اللعب كل ثلاثة أيام لأشهر عدة، ولسنوات عديدة تحدث الأمور بهذه الطريقة، ونحن نلعب الساعة 12:30 ظهراً، وهذا مثالي، لدينا المزيد من الوقت للاستعداد للمباراة في مدريد، ثم سنلعب بعد ذلك أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، هذا ليس عادلاً لكننا سنقوم بذلك».
وأضاف: «نتعامل مع كل مباراة على حدة، ولن نستسلم، لسنا بجديدين على المسابقات الأوروبية، واللاعبون يعرفون جيداً كيف يتعاملون مع ذلك، ليس في كل الأوقات، ولكن في أغلب الأوقات».

الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
كيفن دي بروين
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