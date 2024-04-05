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الرياضة

نجل «الملك جيمس» يدخل «درافت الصاعدين»

نجل «الملك جيمس» يدخل «درافت الصاعدين»
5 ابريل 2024 22:39

 
ميامي (أ ف ب)

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قال نجل «الملك» ليبرون جيمس، بروني، إنّه سيدخل في درافت اللاعبين الصاعدين لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2024، رغم ظهوره المتواضع في عامه الأول بدوري الجامعات.
وكشف جيمس الابن، عبر حسابه الرسمي في إنستجرام، أنه سيدخل في «درافت» الموسم المقبل، إضافة إلى إعلانه نيته الانتقال إلى جامعة أخرى.
وقال بروني «أمضيت عاماً مليئاً بالطلعات والنزلات، لكن كل شيء أضاف إلى تطوري رجلاً وطالباً ورياضياً».
كذلك توجه بالشكر إلى جامعته «ساوثرن كاليفورنيا» وجهازها الفني على الدعم الذي قدموه له لاعباً مبتدئاً.
وتعرّض بروني لعارض صحي أدى إلى انهياره بشكل فجائي أثناء التمارين التي كان يخوضها مع فريق كرة السلة في كليته في لوس أنجلوس في يوليو الماضي.
غاب بعدها ابن الـ19 عاماً عن الملاعب لنحو خمسة أشهر، مما أدى إلى عرقلة موسمه الأول في دوري الجامعات، بعدما كان من أبرز اللاعبين في البلاد على مستوى الثانويات.
وبلغ معدل جيمس الذي لعب مباراته الأولى في ديسمبر 4.8 نقطة في المباراة الواحدة في 24 مباراة خاضها هذا الموسم.
وفي حال اختيار بروني من أحد أندية الدوري، فإنّ ذلك سيرفع من حظوظ أن يتواجد على الملعب نفسه مع والده الذي يصبح في سن الـ40 في ديسمبر المقبل.

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