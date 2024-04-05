«الحفل الكبير» مكافأة عمدة ليفركوزن!



برلين (د ب أ)



تعهد أوفي ريشرات، عمدة ليفركوزن، بإقامة احتفال كبير، في حال فوز باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، لكنه سيكون عليه الانتظار حتى نهاية مايو المقبل، وذلك بعد نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 22 من الشهر ذاته.

واعتماداً على نتائج يوم غد السبت يمكن لباير ليفركوزن أن يقتنص لقب الدوري الألماني مبكراً في الأسبوع التالي.

ولن يكون ذلك فقط لأن الفريق يمكنه تحقيق الثلاثية، ولكن أيضاً بسبب عدم وجود شرفة بمجلس المدينة، فإن الاحتفال سيقام على الأرجح في ملعب فريق باير ليفركوزن، حيث يلعب مباراته الأخيرة في بطولة الدوري 18 مايو المقبل.

وقال ريشرات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «إذا تمكنا حقاً من تحقيق ذلك يكتب في تاريخ المدينة، أنا مقتنع أننا في ذلك الوقت سنقيم حفلاً كبيراً.

وأوضح ريشرات أن التجهيز للاحتفالات ضروري، ورفض الحديث عن الألقاب المحتملة. وأضاف: «هناك تواصل متبادل مع النادي، ونحاول تخطيط كل شيء بشكل جيد، أنا مقتنع بأننا سننظم حدثاً جيداً.