ماكرون يتلقى سؤالاً عن مصير مبابي



باريس (أ ف ب)



أمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يتمكن مهاجم باريس سان جيرمان وقائد المنتخب الوطني كيليان مبابي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي تستضيفها باريس هذا الصيف.

ويرفض ريال مدريد الإسباني، والمتوقع أن ينضم إليه مبابي، أن يتيح للاعبيه المشاركة في المسابقة الأولمبية.

وقال ماكرون لعدد من الطلاب الذين سألوه عن مصير مشاركة مبابي، خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في باريس: «آمل أن يتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية».

وسبق لقائد المنتخب «الأزرق» أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عاماً.

لكن بما أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في «روزنامة» الاتحاد الدولي (الفيفا)، فإنّ الأندية ليست مُلزمة بتحرير لاعبيها.

كما كشف ماكرون أنه سيتوجه إلى ألمانيا في يوليو المقبل لحضور نصف النهائي والنهائي لكأس أوروبا 2024، في حال تمكنت فرنسا من التأهل، على غرار ما يفعله في كل بطولة كروية كبرى.

وأجاب «سأذهب إذا وصلنا إلى نصف النهائي أو النهائي»، وتابع في إشارة إلى العيد الوطني «النهائي هو 14 يوليو!».