الأهلي إلى «المربع العشرين»



القاهرة (أ ف ب)



تأهل الأهلي المصري «حامل اللقب» إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة العشرين في تاريخه، بعدما كرر فوزه على ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين، على ملعب القاهرة الدولي في إياب ربع النهائي، وكان الاهلي قد فاز ذهاباً بهدف بالعاصمة دار السلام.

سجل هدفي فوز الأهلي عمرو السولية «48» والبديل محمود عبد المنعم «كهربا» في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليضرب الأهلي موعداً في نصف النهائي مع الفائز من بيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، علماً أن مواجهة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي بمدينة لوبومباتشي.

وحجز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بصعوبة مقعده في نصف النهائي، بعدما اجتاز عقبة يانج أفريكانز التنزاني 3-2 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في بريتوريا في لقاء الإياب، وكانت مباراة الذهاب في دار السلام قد انتهت بالتعادل السلبي أيضاً.

ويلتقي الفريق الجنوب أفريقي الباحث عن لقبه الثاني في المسابقة بعد 2016، مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري واللذين يلتقيان السبت إياباً في أبيدجان، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

ويدين الفريق الأصفر، المُتوج في الخريف الماضي بلقب الدوري الأفريقي، بتأهله إلى حارسه الدولي رونوين وليامز الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين ليانج أفريكانز، فيما أهدر الأوروجواياني جاستون سيرينو كرته.