«الأزرق» يستطلع «هلال اللقب» بـ «السلسلة 32»

الرياض (أ ف ب)



واصل الهلال سلسلة انتصاراته للمرة الـ 20 على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، والـ 32، في مختلف البطولات، إثر تخطيه مضيفه الخليج 4-1، في افتتاح «المرحلة 27».

وفي غياب هداف الفريق، الصربي ألكسندر ميتروفيتش للإصابة، تكفل بتسجيل أهداف الهلال صالح الشهري «7» الذي أحرز للمباراة الثانية على التوالي، والبرازيلي فيليبي مالكوم «42،48»، وعبدالله الحمدان «90»، فيما سجل هدف الخليج المهاجم المصري محمد شريف «9».

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة، ليواصل صدارته للترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر «الوصيف» 65 نقطة، فيما توقف رصيد الخليج عند 34 نقطة، في المركز التاسع.

وبات الهلال بحاجة إلى ثلاثة انتصارات، وتعادل وحيد، لاستعادة لقب الدوري، قبل سبع مراحل على نهاية الموسم، حيث يصل الفريق إلى «النقطة 87»، بينما يصل النصر في حال الفوز بجميع مبارياته إلى 86 نقطة.

وزاد الهلال غلته التهديفية، بعدما سجل رباعية في المباراة، ليرفع سجله التهديفي إلى 81 هدفاً، ليكون أقوى هجوم في الدوري، بفارق ثلاثة أهداف عن هجوم النصر «78هدفاً».

وأفلت النصر من قبضة ضمك في الوقت القاتل، ليواصل مطاردة الهلال، بفوز صعب ومتأخر خارج ملعبه بنتيجة 1-0، بفضل هدف الإسباني إيميرك لابورت «90».

وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة «65» بدلاً من مشاري النمر، وارتفع رصيد النصر إلى «النقطة 65» في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند «النقطة 35» في المركز الثامن.

وشهد اللقاء إصابة سامي النجعي لاعب الفريق، وباتت الشكوك تلاحق اللاعب حول اللحاق بمباراة السوبر القادمة أمام الهلال، في أبوظبي يوم الاثنين.

وسقط الأهلي في فخ الوحدة، ليكتفي بالتعادل بنتيجة 1-1، سجل الوحدة أولاً «48» عن طريق عبدالعزيز نور، قبل أن يعادل البرازيلي روجير إيبانز النتيجة «83».

وارتفع رصيد الأهلي إلى «النقطة 52»، في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى «النقطة 31» في المركز الثاني عشر، وشهد اللقاء طرد عبدالباسط هندي لاعب الأهلي في الدقيقة 79.

وكان الوحدة يمني النفس بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التفوق على الفيحاء في المرحلة الماضية، قبل التفرغ لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وواصل الاتحاد نتائجه السلبية بالتعادل 0-0 أمام التعاون على ملعبه ووسط مؤازرة 9648 مشجعاً.

واستمر الصراع بين الفريقين على المركز الرابع، بعدما رفع التعادل رصيد كل منهما إلى «النقطة 47»، مع أفضلية للاتحاد على مستوى الأهداف.

ولم يتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من فك صيامه التهديفي الملازم له منذ فترة، وتوقف رصيده عند 9 أهداف من بداية الموسم.

وفقد الاتحاد النقطة الخامسة على التوالي، بعد الخسارة في «ديربي جدة» أمام الأهلي، ثم التعادل السلبي أمام التعاون.