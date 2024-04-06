الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن «الأسرع» في اليابان

فيرستابن «الأسرع» في اليابان
6 ابريل 2024 10:17

 
سوزوكا (رويترز)

أخبار ذات صلة
«جامع طوكيو».. أيقونة يابانية
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة هونشو باليابان


مرة أخرى تفوق فريق رد بول على الجميع في سباق جائزة اليابان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، عندما سجل سائقه الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة على حلبة سوزوكا، متقدماً مباشرة على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز، والبريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.
كما تفوق فرستابن على الجميع في جولة التجارب الحرة الأولى، ولكنه قرر عدم المنافسة في الجولة الثانية بسبب الأمطار.
وسجل فرستابن الساعي للفوز بسباق اليابان للمرة الثالثة توالياً دقيقة و29.563 ثانية، مستخدماً إطارات لينة في أجواء غائمة لكن جافة.
وتخلف بيريز بفارق 0.269 ثانية عن زميله المتصدر، بينما احتل راسل المركز الثالث بفارق 0.355 عن صاحب الصدارة.
وسجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سابقاً سبع مرات رابع أسرع زمن في الجولة، في حين حصل سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينز وشارل لوكلير القادم من موناكو على المركزين السابع والعاشر على الترتيب.
ومن خلال دائرة اتصالات فريقه عبر لوكلير عن استيائه قائلاً «ما هذا الذي نفعله، هيا بنا».
وخرجت سيارة فريق أر.بي بقيادة الأسترالي المخضرم دانييل ريكاردو عن المضمار في الجولة الأخيرة، ليحصل على المركز 13، بينما حصل زميله الأقل خبرة يوكي تسونودا وهو ياباني على المركز التاسع.

اليابان
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
مرسيدس
هاميلتون
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©