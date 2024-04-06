فرانكفورت.. «عثرة جديدة»



برلين (أ ف ب)

واصل أينتراخت فرانكفورت نتائجه المخيّبة، وفشل للمباراة الثالثة توالياً في الفوز، ذلك بعد تعادله أمام ضيفه فيردير بريمن 1-1، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد سقوطه أمام بوروسيا دورتموند 1-3، وتعادله أمام أونيون برلين 1-1، سقط فرانكفورت في فخ التعادل مجدداً، إلا أنّه عزّز رصيده في المركز السادس برصيد 42 نقطة، وفي المقابل، رفع فيردير بريمن رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح الصربي ميلوس فيكوفيتش التسجيل لبريمن «66»، قبل أن ينجح البرازيلي توتا في إدراك التعادل لأصحاب الأرض «77»، مستفيدين من التفوّق العددي، بعد طرد الدنماركي ينس ستايج من جانب بريمن «73»، ولاحقاً، طُرد توتا لفرانكفورت، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.