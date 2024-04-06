مارسيليا.. «الجراح العميقة»!



باريس (أ ف ب)

صعد ليل إلى المركز الثالث، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه مارسيليا 3-1، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

وسجّل أهداف ليل كل من الكندي جوناثان ديفيد «54 من ركلة جزاء»، وريمي كابيلا «71»، والسويدي جابرييل جوندموندسون «84»، فيما سجّل البرازيلي إسمايلي هدف مارسيليا الوحيد «81 خطأ في مرماه».

وبات في رصيد ليل 49 نقطة، في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن موناكو الرابع الذي يواجه رين «الأحد»، وفي المقابل، تجمّد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.

وهذا الفوز هو الثاني توالياً لليل، فيما تلقى مارسيليا خسارته الثالثة توالياً، قبل أيام من لقائه أمام بنفيكا البرتغالي «الخميس»، في ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

