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الرياضة

خليفة كلوب يفتح «باب الرحيل»

خليفة كلوب يفتح «باب الرحيل»
6 ابريل 2024 10:49

لشبونة (د ب أ)


ترك روبين أموريم، المدير الفني لسبورتينج لشبونة، الباب مفتوحاً بشأن مستقبله مع الفريق، وسط شائعات بأنه مرشح لخلافة يورجن كلوب في ليفربول خلال الصيف.
وقال أموريم «39 عاماً»، إنه بعكس المرشح المحتمل لتدريب ليفربول، تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، لا يمكنه ضمان البقاء في الموسم المقبل.
وقال: «سأترك سبورتينج، إذا لم نفز بأي لقب، لذلك، في البداية نريد الفوز بالألقاب، وبعد ذلك سنرى، نحن نسير في طريق جيد». 

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ويتصدر سبورتينج الدوري البرتغالي بفارق نقطة أمام بنفيكا، حامل اللقب، ولديه مباراة مؤجلة، كما وصل الفريق لنهائي بطولة الكأس.
ويوجد أموريم في سبورتينح منذ عام 2020، وقاد الفريق لحصد أول لقب للدوري في 21 عاماً في أول مواسمه. 

وقال ألونسو الأسبوع الماضي، إنه يستمر مع ليفركوزن، الذي لم يخسر في 40 مباراة، ويتصدر الدوري الألماني بفارق 13 نقطة، كما صعد لنهائي كأس ألمانيا، ويوجد في دور الثمانية بالدوري الأوروبي، لينهي بذلك احتمالية توليه تدريب ليفربول أو بايرن ميونيخ. ويبحث ليفربول عن مدرب جديد، لأن كلوب سيتنحى من منصبه بنهاية الموسم الجاري، بعدما قضى معه تسع سنوات.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
سبورتينج لشبونة
بنفيكا
تشابي ألونسو
باير ليفركوزن
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