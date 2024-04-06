«خيول ياس» تختتم موسم السباقات بـ «ثنائية»



عصام السيد (العين)



واصلت خيول ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تألقها من خلال «ثنائية» لافتة، في ختام موسم السباقات 2023-2024، لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتألف من 10 أشوط، للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمجموع جوائز مالية بلغت 680 ألف درهم.

وحقق الفوز الأول لخيول ياس المهر «زيد» الذي أكد حُسن ترشيحه في الشوط الأول للخيول العربية المبتدئة لمسافة 1800 متر، على لقب رماح البالغ من العمر 4 سنوات، وتمكن المهر المنحدر من نسل «أف البراق»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، من التفوق بفارق 1,5 طول عن «الحواس»، ومسجلاً زمناً 2:05:76 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس عبر «راجي الوثبة»، بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس جول موبيان، في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب المويجعي، وسجل البطل 2:21:81 دقيقة.

وتفوق «آر بي فرنش دود» لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة أوسكار شافيز على العمالقة، في الشوط السادس والرئيس على لقب كأس العين «هيبة» لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه 100 ألف درهم، وسجل البطل 2:17:38 دقيقة.

وانتزعت المهرة «الدلهب» لخالد حمد ساري المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو فوزاً رائعاً في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب المرخانية للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «مهرات وأفراس»، وسجلت البطلة 2:06:08 دقيقة.

ومنح الجواد «شريك» لمحمد جاسم النعيمي، بإشراف إبراهيم الحضرمي «الثلاثية» للفارس البرازيلي برناردو بينيرو، بفوز خاطف في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، لخيول التكافؤ على لقب «مزيد 1»، وسجل البطل 2:04:22 دقيقة.

وتألق «إي أس لطام» لجابر علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة قيس البوسعيدي، في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، على لقب «مزيد 2»، بعد أداء قتالي، متفوقاً بفارق عنق عن «مجدي»، ومسجلاً 2:04:13 دقيقة.



ونال «إبرا أتاك» للبشير سالم الحراري، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة جول موبيان «ثنائية»، جائزة الشوط السابع لمسافة الميل للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب الخزنة، ومسجلاً 1:39:61 دقيقة.

ومنحت الفرس الشقراء «سيدارة» للنقابة الإماراتية الروسية، بقيادة سيف البلوشي، «الثنائية» للمدرب قيس عبود، بفوز بفارق 4,25 طول، في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر، على لقب الخبيصي، وسجلت البطلة 1:51:99 دقيقة.

وبعد محاولات عدة، نجح الجواد «آر بي سراب» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي في حصد الفوز بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط التاسع لمسافة الميل، ومسجلاً 1:51:15 دقيقة.

وكان «غياث مكة» لخليفة أحمد المزروعي، بإشراف أحمد سالم الشامسي، وقيادة أوسكار شافيز، «مسك ختام» الحفل بالشوط العاشر والأخير لموسم سباقات 2023-2024 الإماراتي، حين خطف الفوز بفارق رأس في سباق الساد، البالغ طوله 1400 متر، وسجل البطل 1:38:59 دقيقة.

وتوج الفائزين في الأشواط، فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة بمضمار العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسط حضوري جماهير غفير، استمتع بالأمسية الرمضانية.