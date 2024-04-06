«الفرسان» يفلت من كمين مليحة في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



دخل دوري أقوياء اليد، في «الأمتار الأخيرة» للدور التمهيدي، والذي يحدد ملامح نصف النهائي، وتبقى جولتان، وتغير الترتيب في منطقة الوسط، بعد «الجولة 12»، حيث حافظ الشارقة على الصدارة، بعد فوزه على النصر 33-27، في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليرفع «الملك» رصيده إلى «34 نقطة»، فيما احتفظ «العميد» بالمركز الأخير وله «16 نقطة».

وأفلت شباب الأهلي من الخسارة أمام مليحة، في المباراة التي جرت بصالة نادي مليحة، بعد فوزه 24-23، في الثواني الأخيرة، من «رمية جزائية»، بعدما كادت المباراة تنتهي بالتعادل، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 13-10، إلا أن أصحاب الأرض عادوا في الشوط الثاني، ووصلت النتيجة إلى 23-23، قبل أن يسجل ريان محمود هدف الفوز من «رمية جزائية»، ورفع «الفرسان» رصيده إلى «30 نقطة»، فيما تراجع مليحة إلى المركز الرابع، وله «24 نقطة».

ونجح العين في الفوز على الجزيرة 36-32، في المباراة التي أقيمت بصالة «البنفسج»، وانتهى الشوط الأول 16-14 لمصلحة أصحاب الأرض، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «25 نقطة»، ويتقدم إلى المركز الثالث، فيما جاء الجزيرة خامساً، وله «24 نقطة».

وحقق دبا الحصن مفاجأة من «العيار الثقيل»، بفوزه على الوصل 26-24، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 13-9، وهو الفوز الثالث للحصن، بعدما سبق له التفوق على الجزيرة والشارقة، ورفع رصيده إلى «18 نقطة» في المركز السابع، والوصل إلى «21 نقطة» في الترتيب السادس.

وتتوقف المسابقة خلال إجازة العيد، على أن تعود المباريات 16 أبريل الجاري بـ «الجولة 13»، حيث يلتقي النصر مع العين بصالة راشد بن حمدان، والشارقة مع الوصل بصالة «الملك»، ويستضيف دبا الحصن منافسه مليحة، ويلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة بصالة النهدة، فيما تقام «الجولة 14» والأخيرة 21 أبريل، ويلعب العين مع شباب الأهلي، والجزيرة مع دبا الحصن، ومليحة مع الشارقة، والوصل مع النصر.