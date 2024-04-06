الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشحات في المستشفى لعلاج إصابة بالرأس

الشحات في المستشفى لعلاج إصابة بالرأس
6 ابريل 2024 11:34

القاهرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مازيمبي والأهلي.. «الموعد الناري»
الأهلي إلى «المربع العشرين»

نُقل جناح النادي الأهلي المصري، حسين الشحات إلى المستشفى بعد تعرّضه لضربة قوية على رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكتب الأهلي في موقعه الرسمي: «نُقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا».
وكان الدولي الشحات (31 عاماً) حصل على ركلة جزاء في اللحظات الاخيرة انبرى لها محمود عبد المنعم (كهربا)، مسجلاً الهدف الثاني للأهلي، ليفوز حامل اللقب 3-0 بمجموع المبارتين ويبلغ نصف النهائي، حيث يلاقي الفائز بين مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وبيترو دي لواندا الأنجولي.
وتعرّض الشحات للإصابة أثناء حصوله على الركلة لالتحامه مع أحد لاعبي سيمبا، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي بقي عدة دقائق بجانبه قبل استعادة وعيه وساعده على الخروج من الملعب.
وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي: «نأمل أن يعود حسين الشحات بشكل سريع لأننا نحتاجه».

الأهلي المصري
دوري أبطال أفريقيا
حسين الشحات
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©