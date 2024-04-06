الشحات في المستشفى لعلاج إصابة بالرأس

القاهرة (أ ف ب)

نُقل جناح النادي الأهلي المصري، حسين الشحات إلى المستشفى بعد تعرّضه لضربة قوية على رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الأهلي في موقعه الرسمي: «نُقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا».

وكان الدولي الشحات (31 عاماً) حصل على ركلة جزاء في اللحظات الاخيرة انبرى لها محمود عبد المنعم (كهربا)، مسجلاً الهدف الثاني للأهلي، ليفوز حامل اللقب 3-0 بمجموع المبارتين ويبلغ نصف النهائي، حيث يلاقي الفائز بين مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وبيترو دي لواندا الأنجولي.

وتعرّض الشحات للإصابة أثناء حصوله على الركلة لالتحامه مع أحد لاعبي سيمبا، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي بقي عدة دقائق بجانبه قبل استعادة وعيه وساعده على الخروج من الملعب.

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي: «نأمل أن يعود حسين الشحات بشكل سريع لأننا نحتاجه».