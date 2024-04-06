الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البرتقالي» يتربص بـ «الأصفر» في «الحوار 23»

«البرتقالي» يتربص بـ «الأصفر» في «الحوار 23»
6 ابريل 2024 12:30

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
«العيار الثقيل» في «أدنوك للمحترفين»
«الفرسان» يتطلع إلى مواصلة «السجل المثالي»


أغلق عجمان صفحة الخروج من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالخسارة أمام النصر 1-2، ودخل في مرحلة التجهيز للقاء الوصل «المتصدر»، يوم الاثنين، في «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، وهي «المواجهة 23» بين الفريقين، منها 11 فوزاً لـ «الإمبراطور»، مقابل 7 انتصارات لـ «البرتقالي»، والتعادل 5 مرات آخرها في الدور الأول هذا الموسم، وإن كانت المباراة تختلف في ظروفها، لأن الوصل يسعى للفوز الثامن على التوالي، وتأكيد صدارته. 
ويبحث إيسايلا مدرب «البركان» عن نتيجة إيجابية، بعدما خرج الفريق من الكأس الأغلى، وكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، كما أنها أول مواجهة للمدرب الروماني، بعد توليه المهمة بالدور الأول التي كانت أمام «الإمبراطور» في زعبيل، ونجح في اقتناص التعادل، بعد سلسلة من النتائج السلبية. 
ويختلف عجمان في الأداء عن الدور الأول، وبات يقدم مستويات جيدة على صعيد الأداء الفني والنتائج، وآخرها الفوز على «النمور» بـ «رباعية»، كما أن إيسايلا نجح في الوصول إلى «توليفة» متميزة بين اللاعبين، خاصة التفاهم بين المهاجم وليد أزارو وجيانلوكا الذي صنع له 4 أهداف في شباك اتحاد كلباء، وأيضاً صنع أزارو هدف دودو في مرمى النصر بالكأس، وهو الأول للاعب البرازيلي مع «البرتقالي» هذا الموسم.
وعودة جميع المصابين وراء تغييرات المدرب في مباراتي اتحاد كلباء والنصر، ويعتمد على المجموعة نفسها في الخط الخلفي أمام الحارس علي الحوسني، حيث يقود الدفاع الصربي ميلوش، ومعه محمد إسماعيل الذي لم يلعب أمام النصر، وعبدالله صالح، وسعود سعيد، وأمامهم بلال يوسف وعصام فايز، وفي الوسط جيانلوكا، وهيكل الشيخاوي، ودودو، وفي الهجوم وليد أزارو، وهي التشكيلة المثالية مع الاستعانة باللاعب علي مدن حسب ظروف المباراة، ويملك خيارات أخرى منها المهاجم الكاميروني روكي، والمدافع محمد ناصر، وعبدالله عبدالعزيز في الوسط. 
ويحتاج «البركان» إلى الفوز من أجل «فض الشراكة» مع خورفكان الذي يسبقه في الترتيب «المركز العاشر» برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عجمان، والفوز يدفع به إلى المركز التاسع.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
النصر
كأس رئيس الدولة
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©