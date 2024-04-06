«البرتقالي» يتربص بـ «الأصفر» في «الحوار 23»



رضا سليم (دبي)



أغلق عجمان صفحة الخروج من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالخسارة أمام النصر 1-2، ودخل في مرحلة التجهيز للقاء الوصل «المتصدر»، يوم الاثنين، في «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، وهي «المواجهة 23» بين الفريقين، منها 11 فوزاً لـ «الإمبراطور»، مقابل 7 انتصارات لـ «البرتقالي»، والتعادل 5 مرات آخرها في الدور الأول هذا الموسم، وإن كانت المباراة تختلف في ظروفها، لأن الوصل يسعى للفوز الثامن على التوالي، وتأكيد صدارته.

ويبحث إيسايلا مدرب «البركان» عن نتيجة إيجابية، بعدما خرج الفريق من الكأس الأغلى، وكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، كما أنها أول مواجهة للمدرب الروماني، بعد توليه المهمة بالدور الأول التي كانت أمام «الإمبراطور» في زعبيل، ونجح في اقتناص التعادل، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويختلف عجمان في الأداء عن الدور الأول، وبات يقدم مستويات جيدة على صعيد الأداء الفني والنتائج، وآخرها الفوز على «النمور» بـ «رباعية»، كما أن إيسايلا نجح في الوصول إلى «توليفة» متميزة بين اللاعبين، خاصة التفاهم بين المهاجم وليد أزارو وجيانلوكا الذي صنع له 4 أهداف في شباك اتحاد كلباء، وأيضاً صنع أزارو هدف دودو في مرمى النصر بالكأس، وهو الأول للاعب البرازيلي مع «البرتقالي» هذا الموسم.

وعودة جميع المصابين وراء تغييرات المدرب في مباراتي اتحاد كلباء والنصر، ويعتمد على المجموعة نفسها في الخط الخلفي أمام الحارس علي الحوسني، حيث يقود الدفاع الصربي ميلوش، ومعه محمد إسماعيل الذي لم يلعب أمام النصر، وعبدالله صالح، وسعود سعيد، وأمامهم بلال يوسف وعصام فايز، وفي الوسط جيانلوكا، وهيكل الشيخاوي، ودودو، وفي الهجوم وليد أزارو، وهي التشكيلة المثالية مع الاستعانة باللاعب علي مدن حسب ظروف المباراة، ويملك خيارات أخرى منها المهاجم الكاميروني روكي، والمدافع محمد ناصر، وعبدالله عبدالعزيز في الوسط.

ويحتاج «البركان» إلى الفوز من أجل «فض الشراكة» مع خورفكان الذي يسبقه في الترتيب «المركز العاشر» برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عجمان، والفوز يدفع به إلى المركز التاسع.