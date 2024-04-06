فتيات الجو جيتسو.. تألق كبير في افتتاح كأس «أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو في مدرسة مبارك بن محمد- الحلقة الثانية في العاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء حماسية متميزة.

واستهلت البطولة فعالياتها بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة (تحت 14 عاماً، و16، و18 عاماً، وفوق 18 عاماً)، بمشاركة مجموعة من أبرز المواهب النسائية واللاعبات المصنفات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وخلال اليوم الأول من البطولة، الذي جرى تخصيصه للتصفيات التأهيلية، نجحت أندية بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية ADMA في التأهل إلى النزالات النهائية لفرصة اعتلاء منصة التتويج.

وعبّر فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، عن سعادته بحجم المشاركة والتفاعل الكبير من قبل الأندية والأكاديميات مع البطولة، متقدماً بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، التي توفر كل مقومات تفوق بنات الوطن في مختلف الساحات، لا سيما الساحة الرياضية.

وقال: «تشهد بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو تطوراً ملموساً من موسم إلى آخر، وأصبحت تضاهي بتنافسيتها أقوى البطولات ذات المعايير العالمية، في ظل ما تحتضنه من لاعبات مصنفات وبطلات محترفات، وجسدت النزالات الرغبة الكبيرة للأندية في الوصول بعيداً بالمنافسة واعتلاء منصة التتويج، ونتوقع أن تكون النزالات النهائية غداً في قمة الحماس والتشويق».

وأضاف: «يحرص الاتحاد على تنظيم بطولة قوية مخصصة للسيدات وإدراجها في أجندته السنوية في إطار جهوده لتمكين المرأة على صعيد رياضة الجو جيتسو، واستراتيجيته في توسيع نطاق المشاركة النسائية، وتسليط الضوء على المواهب، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات القارية والعالمية».

وتقدّم الشامسي بالشكر إلى أسرة وإدارة مدرسة مبارك بن محمد – الحلقة الثانية في أبوظبي، على مساهمتهم القيمة في إنجاح البطولة واستضافتها بالشكل الذي يليق بالاسم الغالي الذي تحمله، مؤكداً أن مدارس العاصمة كانت ولا تزال من أبرز الشركاء الداعمين لخطط الاتحاد في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين.

وتميزت الجولة التأهيلية من البطولة بتنافسية كبيرة بين الأندية المشاركة، وأظهرت اللاعبات عزيمة قوية ومهارات عالية في المنافسات، سعياً للوصول إلى الدور النهائي والحصول على شرف التتويج، فضلاً عن الفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 400 ألف درهم.

وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية: «بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو واحدة من أبرز البطولات التي نركز عليها هذا الموسم، خاصة أننا لم يحالفنا الحظ في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو لفئة السيدات، ولدينا فريق متميز ويتمتع بمهارات فذة تتيح له المنافسة بقوة في هذه البطولة، حيث حرصنا في إطار استراتيجيتنا لهذا الموسم على تطوير الفريق ورفده بمزيد من اللاعبات في الفئات المختلفة، الأمر الذي نأمل أن يساهم في حفاظنا على لقب تحت 18 عاماً وتعزيز فرصنا بتحقيق اللقب في فئات جديدة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج طبية في مختلف البطولات هذا الموسم».

بدورها قالت أريادني أوليفيرا، مدربة نادي العين: «نخوض واحدة من أبرز بطولات الجو جيتسو، والتي تترقبها اللاعبات كل عام وتتمتع بأهمية خاصة لدى مختلف أندية الدولة، وتشارك بطلاتنا اليوم في جميع فئات البطولة، ما يرفع مستوى التحدي أمامنا، إلا أننا واثقون بقدرتهن على تحقيق الفوز وتقديم صورة مشرفة عن نادينا. وأرى بأن التنظيم رفيع المستوى والمشاركة الواسعة من اللاعبات والأندية يساهمان بلا شك في إثراء البطولة، ومنح لاعباتنا فرصة مثالية لإبراز قدراتهن ومهاراتهن، وجني ثمار التدريبات المتواصلة، وإحراز لقب جديد يضاف إلى سجل النادي».

وقالت مريم آل علي، لاعبة نادي بني ياس للجو جيتسو، التي تنافس في فئة فوق 18 عاماً وزن 45 كجم: «سعيدة للغاية بهذه المشاركة في كأس أم الإمارات للجوجيتسو الغالية علينا جميعاً. مشاركتنا اليوم كانت مثالية وتمكنّا عبر العمل بروح الفريق من التفوق في معظم نزالاتنا وأصبحت فرصتنا كبيرة للاحتفاظ باللقب».

وأضافت: «لم يكن الأمر سهلاً، فقد خصصت وقتاً طويلاً للتدريب وتطلّب الأمر أعلى درجات التركيز أثناء النزالات لرصد تحركات منافستي والتفوق عليها. لقد خضت أكثر من نزال اليوم وعبر استخدام تقنيات متنوعة ومتقدمة في الجو جيتسو، استطعت السيطرة على النزالات وتحقيق الانتصارات واحداً تلو الآخر، قمت بتطوير قدراتي في الإمساك بالمنافس وتطبيق تقنيات التثبيت والإخضاع بكفاءة عالية».

وبدورها، قالت شوق البلوشي، لاعبة نادي العين في فئة تحت 18 عاماً: «نطمح إلى تحقيق المركز الأول رغم المنافسة القوية والتواجد الكثيف للاعبات متميزات، ولا سيما في مواجهة لاعبات ناديي الوحدة وبني ياس. وقد بذلنا جهوداً كبيرة في الإعداد والتحضير للبطولة ما بين تدريبات الجو جيتسو أو التقوية البدنية منذ بداية العام. ونولي اهتماماً خاصاً بهذه البطولة، وهي من أهم البطولات المحلية التي تتيح لنا اختبار قدراتنا أمام منافسات قويات».