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الرياضة

3 مسابقات في كرنفال جزر دبي البحرية

3 مسابقات في كرنفال جزر دبي البحرية
6 ابريل 2024 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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يقام كرنفال فعاليات جزر دبي البحرية يوم السبت المقبل، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن «روزنامة» الموسم البحري، بالتعاون مع نخيل.
وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمشاركة في الفعاليات التي تشمل 3 مسابقات، الأولى بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، والثانية سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف واقف، والثالثة سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف كاياك.
وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن «روزنامة» الفعاليات الخاصة بموسم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشهد تنوعاً كبيراً في الفعاليات والسباقات والمهرجانات، لجذب مختلف شرائح المجتمع، حيث يحرص النادي دائماً على توفير فرص لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في الفعاليات الرياضية البحرية، وسط أجواء تنافسية وبيئة محيطة أمنة وفق معايير السلامة.
وأشار المري أن الكرنفال المرتقب يعد مهرجاناً مجتمعياً لمحبي الرياضات البحرية وعشاق رياضات قوارب التجديف كاياك وواقف ومحبي صيد الأسماك بقوارب كاياك، مشيراً إلى أن النادي سيوفر أجواءً رائعة للمشاركين، موجهاً دعوة مفتوحة للراغبين في المشاركة في الفعاليات على مدار اليوم.
يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم عدداً من الفعاليات في قلب مياه جزر دبي، بالتعاون مع شركة نخيل، من أبرزها سباق دبي الدولي للدراجات المائية فاتحة الفعاليات في «روزنامة» الاتحاد الدولي، بمشاركة متسابقين عالميين من 11 دولة، وبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف».

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دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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