طفلة مصرية تقتحم تصنيف الشطرنج العالمي

القاهرة (الاتحاد)

أصدر الاتحاد المصري للشطرنج بياناً إعلامياً، قال فيه، إن الاتحاد الدولي للعبة قد اختار الطفلة المصرية، نورسين عمرو عبيد، فئة فتيات تحت 10 سنوات، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق خلال الفترة بين 22 يونيو و3 يوليو المقبل، في مدينة باتومي الساحلية بدولة جورجيا، بعدما احتلت المركز الثالث في التصنيف العالمي الدوري عن شهر أبريل الحالي، وأشار البيان إلى أن نورسين قد بلغت تصنيف «1893» في الشطرنج «الكلاسيك»، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الشطرنج المصري لتلك الفئة العمرية الصغيرة «فتيات».

وعرض البيان المصري صورة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الدولي الحالي، الخاص بفئة «فتيات تحت 10 سنوات»، حيث احتلت «الطفلة العربية المصرية» المرتبة الثالثة بعد بطلتي إنجلترا والهند، بفارق 63 نقطة عن صاحبة المركز الثاني، و172 نقطة عن متصدرة التصنيف الإنجليزية.

وتُعد نورسين عمرو الأولى بين 3 لاعبات عربيات في قائمة «توب 100» بتصنيف الاتحاد الدولي الخاص بتلك الفئة، حيث أتت الفلسطينية رندا سدير في المرتبة الـ24 بتصنيف «1710»، ثم المصرية هيفين فادي في المركز الـ77 بتصنيف «1614».

وكان الاتحاد الأفريقي للشطرنج قد أعلن هو الآخر أن الطفلة المصرية، نورسين عمرو عبيد، ونظيرتها النيجيرية، ديبورا كويكبن، ستمثلان «القارة السمراء» في الكأس العالمية، بمنافسات تحت 10 سنوات و12 سنة على الترتيب، بعد اختيارهما ضمن 18 لاعباً ولاعبة على مستوى العالم من قبل الاتحاد الدولي، ووجهت رئيسة الاتحاد الأفريقي للشطرنج، تشيبيسو لوبانج، التهنئة للفتاتين الصغيرتين بعد هذا الإنجاز العالمي، كما أكد أحمد عدلي، البطل المصري الدولي ورئيس اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة الاتحاد المصري للشطرنج حالياً، أن اللاعبة المصرية الصغيرة، نورسين، سيتم تجهيزها وإعدادها للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة بجورجيا، التي من المُتوقع أن تواصل خلالها تحقيق النتائج الجيدة.