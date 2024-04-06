الجزيرة يحارب «الغيابات»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض الجزيرة مواجهة شباب الأهلي غداً الأحد في الجولة 18 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وسط معاناة من الغيابات، التي يتطلع لتجاوزها في الوقت المناسب قبل ضربة البداية.

جاء انضمام 5 لاعبين لصفوف منتخبنا الوطني الأولمبي ليزيد من الصعوبات على الفريق، وهم راكان وليد، مبارك بني زامة، زايد سلطان، أحمد محمود وأحمد فوزي، وذلك في وقت يغيب فيه حالياً أبو بكر كامارا، الذي عاد مصاباً بعد مشاركته في صفوف منتخب موريتانيا، وعلي مبخوت.

ويدرك الروماني ميريل رادوي، مدرب الفريق، أن الوقت الحالي يزيد من الصعوبة عليه لمحاولة تحقيق أول انتصار في الدوري منذ توليه المهمة، حيث تتوالي النتائج السلبية تباعاً لتضعه في اختبار صعب للغاية أمام «الفرسان» أحد أكثر الأندية جاهزية في الوقت الحالي في المسابقة.