الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يحارب «الغيابات»

الجزيرة يحارب «الغيابات»
6 ابريل 2024 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
يخوض الجزيرة مواجهة شباب الأهلي غداً الأحد في الجولة 18 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وسط معاناة من الغيابات، التي يتطلع لتجاوزها في الوقت المناسب قبل ضربة البداية.
جاء انضمام 5 لاعبين لصفوف منتخبنا الوطني الأولمبي ليزيد من الصعوبات على الفريق، وهم راكان وليد، مبارك بني زامة، زايد سلطان، أحمد محمود وأحمد فوزي، وذلك في وقت يغيب فيه حالياً أبو بكر كامارا، الذي عاد مصاباً بعد مشاركته في صفوف منتخب موريتانيا، وعلي مبخوت.
ويدرك الروماني ميريل رادوي، مدرب الفريق، أن الوقت الحالي يزيد من الصعوبة عليه لمحاولة تحقيق أول انتصار في الدوري منذ توليه المهمة، حيث تتوالي النتائج السلبية تباعاً لتضعه في اختبار صعب للغاية أمام «الفرسان» أحد أكثر الأندية جاهزية في الوقت الحالي في المسابقة.

أخبار ذات صلة
«العيار الثقيل» في «أدنوك للمحترفين»
«الفرسان» يتطلع إلى مواصلة «السجل المثالي»
الجزيرة
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©