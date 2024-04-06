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الرياضة

«النادي الجديد» لنيمار «مفاجأة» !

«النادي الجديد» لنيمار «مفاجأة» !
6 ابريل 2024 14:39

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشف الصحفي البرازيلي الشهير نيتو «57 عاماً» لاعب كرة القدم السابق، النقاب عن الوجهة الجديدة التي يقصدها نجم «السامبا» نيمار دا سيلفا، بعد انتهاء تعاقده مع الهلال السعودي في يونيو 2025، وقال إنه حصل على معلومات تؤكد أنه سيعود إلى أرض الوطن، ولكنه لن يلعب لناديه الأول سانتوس، كما تردد مؤخراً، وإنما ينتقل إلى نادٍ آخر منافس.
وكان نيمار رحل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، ووقع للهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو، حصل عليها النادي «الباريسي».
وفي حديث لصحيفة «لانس» البرازيلية، قال نيتو الذي سبق له اللعب لمعظم أندية البرازيل، وفي مقدمتها سانتوس، وأتلتيكو مينيرو، وباوليستا، وبالميراس، وساوباولو، وكورينثيانز وميلوناريوس، إن وجهة نيمار القادمة هي «فلامينجو».
وأضاف: أنا على ثقة كاملة من ذلك، مشيراً إلى أن نجم «السامبا» سيصل إلى فلامينجو قبل انطلاق كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال: يمكنكم أن تثقوا فيما أقول، لقد حصلت على هذه المعلومات من صديق مشترك، وطلب مني بثقة مطلقة نشرها، وقال أيضاً إن اللاعب جابرييل باربوسا الشهير بـ «جابي جول» مهاجم فلامينجو سينتقل إلى بالميراس.
وتعرض نيمار الهداف التاريخي لمنتخب «السيلساو» برصيد 79 هدفاً في 128مباراة، لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى، خلال مباراة منتخب البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولم تطأ قدماه الملاعب منذ أكتوبر الماضي، وغادر الملعب وقتها على «نقّالة»، وهو يبكي بكاءً حاراً، إذ أثبتت الفحوص الطبية التي أُجريت عليه أنه يحتاج إلى جراحة، وأنه لن يتمكن من اللعب حتى نهاية هذا الموسم.
يُذكر أن الصحفي نيتو الذي استمرت مسيرته الاحترافية لاعباً من 1983 إلى 1999، لعب لمنتخب البرازيل من 1988إلى 1993، وسجل 7 أهداف في 16 مباراة، ومعروف في بلاده، بالانفرادات الصحفية الكبيرة.

السعودية
الهلال السعودي
البرازيل
نيمار
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