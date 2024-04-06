شكوك حول مشاركة مبابي أساسياً!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قرر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، عدم الدفع بعدد من لاعبيه الأساسيين، خلال مباراة الفريق أمام كليرمون ضمن «الجولة 28» للدوري الفرنسي، مفضلاً راحتهم قبل المواجهة المهمة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني، والتي تقام الأربعاء المقبل بملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتشمل قائمة الذين تم استبعادهم من القائمة في مباراة كليرمون، النجوم لوكاس هيرنانديز، وارين زائير-إيمري، ونونو مينديش، وبرادلي باركولا، وكيلورنافاس، وينضم إليهم لوكاس بيرالدو الذي تعرض للإيقاف، بعد أن حصل على «بطاقة حمراء»، خلال مباراة مارسيليا الأخيرة في الدوري.

وضم إنريكي إلى قائمة المباراة، عدداً من اللاعبين الشباب صغار السن، أبرزهم، إيتان مبابي الشقيق الأصغر لكيليان، ولاعبان آخران يبلغ كل منهما «17عاماً» هما سيني مايولو ويورام زاج، لتكون المباراة فرصة جيدة لتجربتهم والتعرف على إمكانياتهم عندما يلعبون في الفريق الأول، خاصة إن المباراة أمام كليرمون الذي يحتل المركز الأخير في الدوري.

وضمت القائمة معظم اللاعبين الأساسيين، وفي مقدمتهم الحارس الإيطالي جيانولويجي دوناروما، والظهير الأيمن أشرف حكيمي، وقلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس «كابتن» الفريق، وعثمان ديمبلي، وكيليان مبابي، وكولو مواني، ودانيلو، وأوجارتي، وفابيان رويز، وجونسالو راموس، وأسينسيو، وفيتينها، وسكرينيار، وسوليه، وموكيلي، ولي كانج- إن.

ولم تكشف شبكة مونت كارلو سبورت التي أذاعت النبأ النقاب، عما إذا كان إنريكي سيدفع بالنجم مبابي من بداية المباراة، أم يحتفظ به على «دكة البدلاء»، والدفع به في الشوط الثاني، مثلما فعل في مباريات عديدة سابقة.

ومنذ أن أعلن مبابي عن رحيله بنهاية الموسم، لم يلعب إلا مباراة واحدة فقط كاملة في الدوري الفرنسي، وكانت 17 مارس الماضي، وفاز بها سان جيرمان على مونبلييه 6-2 في «الجولة 26» للدوري، ثم لعب أساسياً مرتين بعدها، الأولى أمام رين، وخرج في الدقيقة 65، والثانية أمام موناكو، وخرج بعد أن لعب الشوط الأول فقط، أما المباراتان الأخريان في جدول المسابقة، نزل فيهما بديلاً، الأولى أمام نانت في الدقيقة 63، والثانية أمام ريمس في الدقيقة 73، والمباراة الأخيرة أمام مارسيليا لعبها مبابي من بدايتها، ولكنه كان في أسوأ حالاته، وأخرجه إنريكي في الدقيقة 65.