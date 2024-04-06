جاكبو: ليفربول ضد «التشويش»!



لندن (د ب أ)



يعتقد كودي جاكبو، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن قوة الفريق، التي تكمن في وجود وفرة في اللاعبين، تعزز من فرص الفريق في التتويج بلقب الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن اللاعب الهولندي الدولي شارك بديلاً للمرة الـ19 في 44 مباراة، ليسجل هدفه الرابع عشر في المباراة، التي فاز بها ليفربول على شيفيلد يونايتد 3-1 يوم الخميس الماضي.

وخلال هذا الموسم شارك البدلاء الذين دفع بهم يورجن كلوب، المدير الفني، في إحراز 24 هدفاً في الدوري الممتاز «12 هدفاً و12 تمريرة حاسمة»، وهذا يعادل رقم مانشستر سيتي الذي حققه في موسم 2011-2012، وأسهم ذلك أيضاً في فوز ليفربول بـ 26 نقطة من وضع كان خاسراً فيه، وأرجع جاكبو، ثالث أعلى هداف في الفريق هذا الموسم، ذلك إلى الروح المعنوية داخل الفريق.

وقال للموقع الرسمي للنادي: «هذا هو جوهر الفريق، لدينا الكثير من الإمكانات الجيدة. والمدرب لا يمكنه البدء سوى بـ 11 لاعباً».

وأضاف: «الكل يرغب في الظهور بشكل جيد لنفسه والفريق والجماهير، وفي بداية الموسم، كل لاعب كان لديه اعتقاد بأنه لن يشارك من بداية المباراة، ولكن عندما تشارك لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث، وإذا قدمت كل طاقتي في الملعب، بالتالي أشياء جميلة يمكن أن تحدث».

ومع تبقي ثماني مباريات على نهاية الدوري، يزداد التركيز أكثر في كل أسبوع، ولكن جاكبو قال إنه لا يوجد أي شخص يفكر مسبقاً، لأن هذا من شأنه أن يشوش التفكير. وأضاف:«في الحقيقة نحن على دراية بالوضع، ولكننا نحاول دخول كل مباراة، وأن نبقى هادئين»، وبصراحة، يمكن لعقلك أن يذهب في أي مكان إذا كنت تفكر في نهاية الموسم، ولكن يجب علينا أن نأخذ كل مباراة على حدة»، ونحن نقوم بهذا على أكمل وجه في هذه اللحظة، ونحتاج فقط للهدوء والتركيز».