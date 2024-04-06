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الرياضة

الحبتور والذئاب إلى نهائي «ماسترز البولو»

الحبتور والذئاب إلى نهائي «ماسترز البولو»
6 ابريل 2024 17:00

دبي (الاتحاد)
يلتقي غداً الأحد، فريقا الحبتور وذئاب دبي، في المباراة النهائية لبطولة «الماسترز» للبولو، والمقامة حالياً بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والتي تحظى بمشاركة أربعة فرق بهانديكاب 4 جول، ويسبق النهائي مباراة الترضية، والتي تجمع فريقي «مور رالف ستارز» بقيادة رجا أبو الجيبين و«بي بي أس» بقيادة توماس بلاسيوس. 
كان ذئاب دبي قد نجح في الفوز على فريق «بي بي أس» بنتيجة خمسة أهداف ونصف هدف مقابل أربعة أهداف في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما فاز الحبتور على فريق مورالف ستارز بفارق نصف هدف، وبنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف ونصف هدف، وهي المباراة التي دخلها مورالف ستارز، وفي جعبته هدف ونصف الهدف «فارق التصنيف»، إلا أنه لم يسجل سوى 3 أهداف في الشوط الرابع والأخير.

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