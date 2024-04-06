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الرياضة

السيتي يقتنص نقاط كريستال بالاس بـ«عودة رباعية»

السيتي يقتنص نقاط كريستال بالاس بـ«عودة رباعية»
6 ابريل 2024 17:44

لندن (د ب أ)
قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الرابعة، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 13.
وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف عن طريق ريكو لويس وإيرلينج هالاند وكيفين دي بروين في الدقائق 47 و66 و70، فيما سجل كريستال بالاس هدفه الثاني عن طريق أودسون إدوارد في الدقيقة 86.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، مؤقتاً، بفارق الأهداف خلف ليفربول، وبفارق نقطتين أمام أرسنال، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

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مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
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