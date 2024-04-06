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الرياضة

ليفركوزن يعادل «القياسية 28»

ليفركوزن يعادل «القياسية 28»
6 ابريل 2024 19:54

 
برلين (رويترز)

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تغلب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 1-صفر على أونيون برلين، ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات بدوري هزيمة في الدوري، وهو 28 مباراة متتالية، ويقترب من ضمان لقبه الأول في الدوري، بعد أن تقدم بفارق 16 نقطة في الصدارة، قبل ست مباريات على النهاية.
وتأهل ليفركوزن أيضا إلى نهائي كأس ألمانيا، كما يواجه وستهام يونايتد في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي.
ووضع ليفركوزن منافسه أونيون في موقف دفاعي منذ البداية، وعلى الرغم من سلسلة من الفرص، اضطر فريق تشابي ألونسو إلى الانتظار حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حتى يتمكن فلوريان فيرتز من التسجيل من ركلة جزاء.
وقبل دقائق قليلة، طرد روبن جوسينس لاعب أونيون بعد حصوله الإنذار الثاني.
ويملك ليفركوزن، الذي خاض 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم بدون هزيمة، 76 نقطة ويمكنه حسم لقبه الأول الأسبوع المقبل.
ويملك بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني 60 نقطة، بعد الهزيمة 3-2 أمام هايدنهايم.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
تشابي ألونسو
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