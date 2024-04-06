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الرياضة

دي بروين.. «الهدف 100»

دي بروين.. «الهدف 100»
6 ابريل 2024 19:58

لندن (د ب أ)

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أثنى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على كيفين دي بروين لاعب الفريق، بعد أن وصل للهدف رقم مئة مع فريقه.
وسجل دي بروين هدفين في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على كريستال بالاس 4-2، ليصل إلى مئة هدف مع مانشستر سيتي، ليصبح اللاعب رقم 18 الذي يسجل 100 هدف.
وحرص جوارديولا عقب المباراة مباشرة على إبراز الدور الحاسمة الذي لعبه اللاعب البلجيكي تحديداً وعبر مسيرته مع مانشستر سيتي.
وقال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي على الأنترنت: «لولاه ما كان لنا أن نفوز بهذه المباراة، تتحدثون عن المدربين، ولكن لاعبين مثل كيفين يجعلون هذه المباراة سهلة».
وأضاف: «لقد كان واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي».
وقال: «أن تحافظ عل هذا لمدة تسع سنوات، وأن يكون لديك هذا الثبات فهذا أمر مذهل، الهدف الأول استثنائي، وصناعة الهدف استثنائية، أداء جيد للحقيقة».
وأضاف: «مئة هدف هذا كثير، والكثير من صناعة الأهداف أيضاً، أمر جيد للغاية، ولم نكن أقوياء كالعادة من حيث الدفاع ونقل الهجمة، لهذا السبب سمحنا بتلقي الهدف الأول». 

الدوري الإنجليزي
كيفين دي بروين
جوارديولا
كريستال بالاس
مانشستر سيتي
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