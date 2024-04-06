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الرياضة

دي بروين: «لحظة فخر»

دي بروين: «لحظة فخر»
6 ابريل 2024 20:13

 
لندن (د ب أ)

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أصبح البلجيكي كيفين دي بروين اللاعب رقم 18 الذي يسجل 100 هدف مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تسجيله هدفين في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس 4-2.
وقال كيفين دي بروين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الأنترنت: «نعم هذا ممتع، كنت في محادثة مع إرلينج هالاند وفيل فودين، وقلت لهم أن هدفي الوحيد هو تسجيل 100 هدف قبلكم».
وأضاف: «إرلينج كان متأخراً بفارق 18 هدفاً، ولكن على الأرجح يمكنه تسجيلهم في مباراتين».
وقال: «إنها لحظة فخر، هذا يعني أنني أمضيت وقتاً طويلاً هنا، هذا يعني الكثير من اللحظات الجيدة لهذا النادي، وكان هذا منزلي، أليس هذا صحيحا؟، جئت إلى هنا، وكنت ما زلت صغيراً، الآن أنا رجل كبير في هذا الفريق، ولدي ثلاثة أطفال، يكبرون بسرعة»

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
كيفين دي بروين
إيرلينج هالاند
فيل فودين
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