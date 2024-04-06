نيوكاسل يتمسك بـ «الأمل الضعيف»!



لندن (رويترز)



سجل برونو جيمارايش هدفاً قبل النهاية، ليقود نيوكاسل يونايتد إلى الفوز 1 - صفر على فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب كرافن كوتيدج، ليحافظ على آماله الضعيفة في التأهل للعب في أوروبا الموسم المقبل.

ولم يخسر فريق المدرب إيدي هاو في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، ويحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، متراجعاً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، الذي لديه مباراة مؤجلة، ووستهام يونايتد.

سيطر فولهام، لكنه أهدر العديد من الفرص، وأسكت جيمارايش الجماهير في الدقيقة 81، بعد أن أبعد أنتوني روبنسون تمريرة عرضية من هارفي بارنز، لتسقط الكرة عند قدمي البرازيلي، ليطلق تسديدة قوية في الزاوية اليسرى السفلية.

كان الهدف بمثابة رد رائع من فريق هاو، بعد ست دقائق من إلغاء هدف من فابيان شير، عندما أظهر حكم الفيديو المساعد دفعة من دان بيرن لكالفن باسي الذي تقدم عن موقعه لإبعاد تسديدة شير.