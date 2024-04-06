الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيوكاسل يتمسك بـ «الأمل الضعيف»!

نيوكاسل يتمسك بـ «الأمل الضعيف»!
6 ابريل 2024 21:05

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
«المدفعجية» يضرب برايتون بـ «ثلاثية»
صلاح.. الأحلام تتحقق بـ «عيون مغمضة»!


سجل برونو جيمارايش هدفاً قبل النهاية، ليقود نيوكاسل يونايتد إلى الفوز 1 - صفر على فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب كرافن كوتيدج، ليحافظ على آماله الضعيفة في التأهل للعب في أوروبا الموسم المقبل.
ولم يخسر فريق المدرب إيدي هاو في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، ويحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، متراجعاً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، الذي لديه مباراة مؤجلة، ووستهام يونايتد.
سيطر فولهام، لكنه أهدر العديد من الفرص، وأسكت جيمارايش الجماهير في الدقيقة 81، بعد أن أبعد أنتوني روبنسون تمريرة عرضية من هارفي بارنز، لتسقط الكرة عند قدمي البرازيلي، ليطلق تسديدة قوية في الزاوية اليسرى السفلية.
كان الهدف بمثابة رد رائع من فريق هاو، بعد ست دقائق من إلغاء هدف من فابيان شير، عندما أظهر حكم الفيديو المساعد دفعة من دان بيرن لكالفن باسي الذي تقدم عن موقعه لإبعاد تسديدة شير. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
فولهام
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©