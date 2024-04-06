أستون فيلا.. «ضربة قوية» في «معركة المربع»



برمنجهام (رويترز)

تلقى أستون فيلا ضربة قوية في معركته لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما سجل برنتفورد ثلاثة أهداف في تسع دقائق في تعادل مثير 3-3 على ملعب فيلا بارك.

ورغم سيطرته على الكرة، انتظر أستون فيلا 39 دقيقة، لاختراق دفاع برنتفورد «العنيد»، عندما سجل أولي واتكنز من ضربة رأس، واحتاج زميله مورجان روجرز بعدها إلى 33 ثانية فقط، بعد نهاية الاستراحة، ليمنح أستون فيلا التقدم 2 - صفر.

ومع ذلك، انتفض برنتفورد، وقلص ماتياس يورانسن النتيجة بتسديدة سيئة، قبل أن يسجل برايان مبيمو، بعد لحظات بتسديدة مباشرة، ليجعل النتيجة 2-2، مما جعل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا يشعر بالذهول على مقاعد البدلاء.

واعتقد برنتفورد أنه أكمل انتفاضته، عندما أرسل سيرجيو ريجيلون تمريرة منخفضة إلى يوان ويسا داخل منطقة الست ياردات، ليسجل من لمسة واحدة من مدى قريب، لكن أستون فيلا تعادل في الدقيقة 80، عندما ارتقى واتكنز أعلى من المدافعين، ليسجل من ضربة رأس أخرى.

وبهذه النتيجة، يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 60 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على توتنهام الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ويحتل برنتفورد المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة، وبعد تعادله امتدت مسيرته الخالية من الانتصارات إلى تسع مباريات متتالية.