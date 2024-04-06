صلاح.. الأحلام تتحقق بـ «عيون مغمضة»!



لندن (أ ف ب)



تطرّق النجم المصري محمد صلاح إلى طقوسه اليومية والعقلية التي يعتمدها للتربّع على أعلى مستويات كرة القدم العالمية، من أجل تحقيق نجاحات باهرة مع ليفربول الإنجليزي محلياً وقارياً.

تحدّث صلاح «31 عاماً» إلى موقع ليفربول الرسمي، حول تخيّله ما يريد تحقيقه في المستقبل، كي ينجح باغتنام الفرص عندما تسنح أمامه «أفعل ذلك عندما أستيقظ، أجلس على حافة السرير أو حافة الكرسي وأجلس بشكل مستقيم، الظهر مستقيم، تغمض عينيك وتتخيّل ما تريد تحقيقه، أو كيف تريد أن ترى نفسك».

تابع أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018 «تتخيّل فقط الشعور، الشعور هو أهم شيء، لأنه مثل الطاقة، بمجرّد أن تتخيّله، سيحصل».

أردف اللاعب الذي يتصدر مع ليفربول راهناً الدوري الإنجليزي «لكن عليك أن تعمل (لتحقيقه)، ليس مجرّد تصوّره وتستلقي منتظراً تحقيقه، يتطلّب الأمر الكثير من الشجاعة أيضاً للقيام بذلك».

وللموسم السابع توالياً مع ليفربول، نجح المصري في تسجيل 20 هدفاً أو أكثر في مختلف المسابقات، في سابقة لدى النادي الإنجليزي العريق.

شرح لاعب روما الإيطالي السابق «أعتقد أنه عندما أواجه موقفاً ما، لا أشعر بأنه حدث للمرة الأولى، لأنك تكرّر ذلك مراراً وتكراراً، عندما تواجه الموقف، فإن عقلك يعرف (كنت هناك من قبل)، لذا لا أكون متوتراً، مررت سابقاً بهذا الشعور».

أضاف صاحب 54 هدفاً في 96 مباراة دولية مع منتخب مصر «لهذا السبب أقول لكم إن الشعور هو الأهم، عندما تقومون بأشياء للمرة الأولى، الثانية، أو الثالثة، تصبح أكثر سهولة مع الوقت».

وشدّد صلاح على أهمية العمل الجاد لتحقيق كل الإنجازات في مسيرته «النصيحة الوحيدة التي يمكن أن أقولها هي الأسهل، مثلاً إذا كنت تريد شيئاً ما، افعله، وعليك أن تعرف مدى صعوبته وأنك ستواجه مطبات».

أضاف قائد منتخب مصر «لكن إذا كنت تريد أقصى الحدود، يجب أن تستعد للتضحية بأشياء كثيرة لتحقيقه، وإلا لن يحصل».

أردف اللاعب الذي بدأ مشواره مع المقاولون العرب المصري، قبل انتقاله إلى بازل السويسري «إذا أردت حقاً تحسين شيء ما، افعله كل يوم، لمدة خمس، عشر دقائق، يبدو الأمر سهلاً لكن ثق بي، سيكون سهلاً إذا كررته كل يوم».

ختم اللاعب المميز «أغمض عينيك، وافعل ما تريد في مخيلتك، أو أي شيء تريد أن تشعر به، الامتنان أو أي شيء آخر، وسوف ترى الفارق مع مرور الوقت».