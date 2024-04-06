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الرياضة

لانس.. «النزيف لا يتوقف»!

لانس.. «النزيف لا يتوقف»!
6 ابريل 2024 22:07

 
باريس (أ ف ب)

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واصل لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، هدر النقاط، للمباراة الثالثة توالياً، عقب تعادله مع مضيفه لوهافر 1-1، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم لانس عبر البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 58، وكان الأول منذ هدفه في الفوز على ليون 3-2 في الثاني من ديسمبر الماضي، وأدرك لوهافر التعادل، بفضل الأميركي إيمانويل أفريي ماريو سابي «78 من ركلة جزاء».
وفشل لانس في حصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة توالياً، إذ تعرض لهزيمتين توالياً أمام نيس 1-3 وليل 1-2، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً بتقدمه على نيس الذي يحلّ ضيفاً على رينس «الأحد».
في المقابل، حصد لوهافر نقطة ثمينة في سباق صراع البقاء في الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

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