«الإمارات للدراجات» بطل سباق «إيتزوليا باسيك»



برلين (د ب أ)



تُوج الإسباني خوان إيوسو دراج فريق الإمارات بلقب سباق إيتزوليا باسيك كانتري، محققاً أكبر انتصار في مسيرته، في الوقت الذي فاز فيه مواطنه كارلوس رودريجيز بالمرحلة الأخيرة للسباق.

وتفوق الدراجان الإسبانيان على ماتياس سكيلموسي، المتصدر السابق للترتيب العام، قبل 16 كم من النهاية، وعبرا خط النهاية بفارق 40 ثانية عن سكيلموسي الذي حل في المركز الرابع.

وشهدت المرحلة الرابعة من السباق حادث تصادم جماعياً، ما تسبب في انسحاب 11 دراجاً، حيث أُصيب بعضهم بإصابات خطيرة، من بينهم ريمكو إيفينبويل، وحامل اللقب يوناس فينجارد.