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الرياضة

«الفرسان» يتطلع إلى مواصلة «السجل المثالي»

شباب الأهلي يواصل النتائج الإيجابية (الاتحاد)
7 ابريل 2024 02:24

مراد المصري (أبوظبي)

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يتطلع شباب الأهلي إلى مواصلة «السجل المثالي»، بعدم الخسارة منذ بداية  العام الحالي، عندما يواجه الجزيرة، اليوم، ضمن «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بحسب تصريحات المدرب ماركو نيكوليتش الذي يتمسك بهذه النقطة الإيجابية للبناء عليها.
وقال نيكوليتش، «فريقي لم يخسر طوال العام الحالي، ونأمل أن نستمر على هذا المنوال»، بالإشارة إلى أن «الفرسان» خاض 6 مباريات رسمية في مختلف البطولات، وانتزع الفوز في 5 لقاءات، وتعادل مرة واحدة، وآخرها التفوق على الشارقة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
ووصف نيكوليتش مواجهة «فخر أبوظبي»، بأنها مباراة مهمة للغاية، وأمام فريق كبير، وقال «تعثر المنافس مؤخراً لا يعني أنه تراجع أو ضعف، وأتوقع أن يحضر من أجل القتال على حصد النقاط، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون لاعبونا في كامل تركيزهم.
وتمنى مدرب «الفرسان»، أن يحضر الجمهور إلى المدرجات لمساندة الفريق، وقال «حضور المشجعين بقوة شيء مهم بالنسبة للاعبين، وشاهدت ذلك في العديد من المباريات، حيث يؤدي اللاعبون بشكل مختلف عندما يجدون الدعم من الأنصار».
وتأتي المواجهة لتضع إيجور جيسوس هداف الفريق في الواجهة مرة أخرى، والذي قرر الرحيل بنهاية الموسم، إلا أنه يقدم مستويات متميزة مؤخراً، وسط أحاديث عن احتمال استمراره في «دورينا» رغم التوقيع مع فريق برازيلي للرحيل إليه في الصيف المقبل.

شباب الأهلي
الفرسان
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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