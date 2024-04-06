«العيار الثقيل» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تستمر إثارة «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد اليوم مواجهتين من «العيار الثقيل»، حيث يستقبل شباب الأهلي «الثالث» برصيد «34 نقطة»، ضيفه الجزيرة «الثامن»، وله «21 نقطة»، فيما يحتضن استاد هزاع بن زايد، مباراة العين «الوصيف» برصيد «35 نقطة»، أمام ضيفه النصر «السادس»، وله «25 نقطة»، في انتظار ختام الجولة غداً بمباراتي الشارقة والإمارات، وعجمان الوصل.

يرفع «الفرسان»، وضيفه «فخر أبوظبي» شعار التعويض في لقاء الفريقين على استاد راشد، بعد تعثر الأول، بالتعادل أمام الوحدة 3-3، وخسارة الثاني أمام مضيفه البطائح 2-3، في الجولة الماضية للدوري، وتتباين ظروف الفريقين، في ظل نجاح شباب الأهلي في حسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بتخطي الشارقة 4-3، فيما ودع الجزيرة من ربع النهائي، بالخسارة أمام الوصل 0-3.

ويسعى شباب الأهلي لاستغلال ظروف ضيفه «فخر أبوظبي»، الذي فشل في الفوز، خلال 4 مباريات على التوالي في الدوري، تحت قيادة مدربه الحالي الروماني ميريل رادوي، بالخسارة أمام النصر والوحدة والبطائح 2-3، والتعادل في مباراة أمام اتحاد كلباء 2-2، ويعتمد «الفرسان» على أفضليته في المواجهات المباشرة أمام الجزيرة في «دوري المحترفين»، بالفوز في 14 مباراة، مقابل الخسارة في 10 لقاءات، والتعادل 6 مرات من أصل 29 مباراة جمعت الفريقين.

وتتجه الأنظار في المواجهة التي تجمع العين وضيفه النصر، على العودة المرتقبة للهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد» الحالي في مواجهة فريقه السابق «الزعيم»، والأولى على مستوى الدوري.

وظهر شرودر في المنطقة الفنية، خلال ثلاث مباريات للعين والنصر في الموسم الحالي، الأولى في الدور الأول للدوري، حينما كان مدرباً للعين، وخسر أمام مضيفه النصر 0-1، مقابل مباراتين في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، قاد في الأولى «الزعيم» إلى الفوز على مضيفه «العميد» 2-0، والثانية في الإياب، حيث قاد «الأزرق» إلى التفوق على العين 2-1.

وتنتظر جماهير «الزعيم» من لاعبيها عرضاً أفضل، بعد التعثر في مباراتين على التوالي، بالتعادل أمام الشارقة 1-1 في الجولة الماضية للدوري، قبل الخسارة المفاجئة أمام اتحاد كلباء 1-2، في ربع نهائي الكأس، غير أن مهمة العين لن تكون سهلة أمام «العميد» الذي يمر بأفضل حالاته في الموسم، بعدم الخسارة في آخر 5 مباريات، بما فيها التأهل إلى نصف نهائي «الكأس الأغلى»، بالفوز على عجمان 2-1.

وستكون مباراة الليلة رقم 30، في تاريخ لقاءات العين والنصر في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الزعيم» برصيد 19 فوزاً، مقابل 7 انتصارات لـ «العميد»، والتعادل في ثلاث مباريات.

%16 «فارق» مبخوت

تتراجع نتائج فوز الجزيرة في «دوري المحترفين»، من 56% إلى 40%، حال غياب علي مبخوت عن المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، في آخر 4 مواسم، ويتصدر مبخوت الغائب عن مباراة الجولة الماضية أمام البطائح قائمة هدافي لقاءات «فخر أبوظبي» أمام شباب الأهلي برصيد 13 هدفاً.

«المتوالية» طموح «العميد»

ينشد النصر المتفوق على العين 1-0 في الدور الأول للدوري، خلال الموسم الحالي، الاحتفال بـ «ثنائية» الفوز، ذهاباً وإياباً للمرة الأولى في «دوري المحترفين»، ويعول «الأزرق» على سجله الخالي من الخسارة في آخر 4 مباريات على التوالي.