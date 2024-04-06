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الرياضة

روما يحسم «الديربي» أمام لاتسيو

روما يحسم «الديربي» أمام لاتسيو
6 ابريل 2024 22:45

 
ميلانو (أ ف ب)

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حسم روما «ديربي العاصمة» أمام جاره لاتسيو بهدف سجله جانلوكا مانشيني في الدقيقة 42، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.
وهي المرة الأولى التي ينجح فيها روما بقيادة مدربه لاعب وسطه السابق دانييلي دي روسي في الفوز بالديربي منذ أكثر من عامين.
كما تمكن دي روسي، قائد روما السابق، من حسم أول دريبي له مدرباً في روما من المحاولة الأولى، بعد أربع مباريات دون فوز تحت قيادة سلفه البرتغالي جوزيه مورينيو.
واستعاد روما نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي المخيب أمام مضيفه ليتشي، وعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، فيما مُني لاتسيو بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين، وتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع.
ويتصدر الدوري الإيطالي السباق للحصول على مقعد إضافي في مسابقة دوري أبطال أوروبا العام المقبل، مما يعني أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى سيكون كافياً لروما للتأهل إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ 2018.

الدوري الإيطالي
روما
لاتسيو
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