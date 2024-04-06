مازيمبي والأهلي.. «الموعد الناري»



لواندا (أ ف ب)



ضرب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي موعداً نارياً مع الأهلي المصري «حامل اللقب» في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-1 في لواندا في إياب ربع النهائي.

وكان بترو أتلتيكو في طريقه إلى دور الأربعة، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الهندوراسي جوناثان تورو منذ الدقيقة 29، لكن مازيمبي نجح في إدراك التعادل، قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عبر مهاجمه فيليب كينزومبي، قبل أن يخطف المهاجم جويل بيا هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً.

ويلتقي مازيمبي المتوج بلقب المسابقة القارية العريقة خمس مرات، في الدور المقبل مع حامل الرقم القياسي في عدد ألقابها «11» الأهلي المصري الذي حجز بطاقته، بعدما جدد فوزه على ضيفه سيمبا التنزاني 2-0 «1-0 ذهاباً في دار السلام».