«المدفعجية» يضرب برايتون بـ «ثلاثية»



برايتون (رويترز)



حافظ أرسنال على سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بفضل أهداف بوكايو ساكا وكاي هافرتز ولياندرو تروسار، ليحقق فوزاً رائعاً 3-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون، ويعيده إلى صدارة المسابقة.

وأدى فوز مانشستر سيتي إلى تراجع أرسنال إلى المركز الثالث، لكنه رد بشكل رائع، لتجاوز ما بدا وكأنه عقبة صعبة.

ورفع فوز أرسنال العاشر في آخر 11 مباراة بالدوري رصيده إلى 71 نقطة من 31 مباراة.

ويملك ليفربول الذي يلعب خارج أرضه مع مانشستر يونايتد «الأحد»، 70 نقطة، مثل مانشستر سيتي «حامل اللقب»، ويملك أرسنال فارقاً أكثر من الأهداف مقارنة بمنافسيه على اللقب.

وبدأ برايتون بقوة، لكن أرسنال سرعان ما امتلك زمام الأمور، عندما سجل ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 33، بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء ضد طارق لامبتي، بداعي عرقلة جابرييل جيسوس داخل المنطقة.

وهدد أرسنال مرمى صاحب الأرض باستمرار، وكان مشجعوه يهتفون بصوت عال، بعد أن سجل هافرتز من مسافة قريبة، بعد تمريرة جورجينيو في الدقيقة 62.

وحسم لاعب برايتون السابق تروسار، الذي شارك بديلاً، النقاط الثلاث في وقت متأخر بمجهود فردي.