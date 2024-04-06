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الرياضة

مشاركة 7 أجانب بالدوري في الموسم المقبل

مشاركة 7 أجانب بالدوري في الموسم المقبل
6 ابريل 2024 23:44

معتز الشامي (دبي)

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استقرت رابطة المحترفين على إجراء بعض التعديلات المنتظرة على لوائح الأندية المحترفة الموسم المقبل، على أن تضم قائمة الفريق 25 لاعباً بالإضافة إلى 10 أجانب، منهم 5 مقيمين، وتشمل قائمة المباراة 23 لاعباً، منهم 10 أجانب، ويشارك 7 لاعبين منهم في الملعب فقط، ويشارك 8 أجانب في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
كما تقرر إطلاق دوري تحت 23 سنة، ويسمح بتسجيل حارس مقيم بقوائم الفريق في البطولة، والقائمة الموسعة 30 لاعباً، منهم 6 لاعبين مقيمين من مواليد 2005 فما فوق، ويتم قيد مواليد الدولة لاعبين مواطنين في التسجيل والمشاركة بمسابقات المحترفين.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
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