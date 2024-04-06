مشاركة 7 أجانب بالدوري في الموسم المقبل

معتز الشامي (دبي)



استقرت رابطة المحترفين على إجراء بعض التعديلات المنتظرة على لوائح الأندية المحترفة الموسم المقبل، على أن تضم قائمة الفريق 25 لاعباً بالإضافة إلى 10 أجانب، منهم 5 مقيمين، وتشمل قائمة المباراة 23 لاعباً، منهم 10 أجانب، ويشارك 7 لاعبين منهم في الملعب فقط، ويشارك 8 أجانب في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

كما تقرر إطلاق دوري تحت 23 سنة، ويسمح بتسجيل حارس مقيم بقوائم الفريق في البطولة، والقائمة الموسعة 30 لاعباً، منهم 6 لاعبين مقيمين من مواليد 2005 فما فوق، ويتم قيد مواليد الدولة لاعبين مواطنين في التسجيل والمشاركة بمسابقات المحترفين.