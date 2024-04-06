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الرياضة

صدارة «النمور» في اختبار «الإعصار» بـ«دوري 21»

صدارة «النمور» في اختبار «الإعصار» بـ«دوري 21»
7 ابريل 2024 00:06

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يستقبل اتحاد كلباء متصدر دوري المحترفين تحت 21 عاماً، برصيد 35 نقطة، ضيفه حتا «العاشر» وله 20 نقطة، الأحد، في واجهة مباريات «الجولة 18»، والتي تشهد لقاء بني ياس مع الوحدة، والبطائح مع خورفكان، وتتواصل الاثنين بإقامة مباراتي الجزيرة وشباب الأهلي، النصر والعين، وتختتم الثلاثاء بمباراتي الوصل وعجمان، والإمارات والشارقة.
واقتنص «النمور» صدارة «دوري 21»، بالفوز على عجمان 3-1 في الجولة الماضية، مستفيداً من تعثر منافسه المباشر بالخسارة أمام الشارقة 1-2 ضمن الجولة ذاتها، ليتراجع إلى «الوصافة» برصيد 35 نقطة، ولكن من 16 مباراة، حيث يملك «الزعيم» مباراة مؤجلة من «الجولة 13» أمام الجزيرة وتقام الجمعة المقبل.

دوري تحت 21
بني ياس
الوحدة
البطائح
خورفكان
اتحاد كلباء
حتا
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