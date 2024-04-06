فيلتوود يوناتيد والظاهرة يحسمان الصعود إلى «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل فيلتوود يوناتيد والظاهرة بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية لموسم 2023- 2024، بالصعود رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، في الموسم المقبل 2024- 2025، بتفوق فيلتوود يوناتيد «البطل» على ضيفه النجوم 3-1، وفوز الظاهرة «الوصيف» على الاتفاق 3-0 في الجولة الـ 26 والأخيرة للدوري.

وأكد فيلتوود يوناتيد الذي حسم تتويجه باللقب قبل جولة على الختام، جدارته بالصعود إلى الأولى بالفوز على النجوم 3-1 في الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، من 20 انتصاراً، مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في اثنتين.

في المقابل، حسم الظاهرة الذي خاض موسمه الأولى في «دوري الثانية» المنافسة على بطاقة الصعود الثانية، بالفوز على الاتفاق 3-0، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه لاليجا إتش بي سي «الثالث»، والفائز بدوره على يوناتيد سبورت 6-1.

وارتفع عدد الأندية المشاركة في «دوري الثانية» للموسم الحالي 2023- 2024، إلى 14 فريقاً بدلاً من 12 في الموسم الماضي 2022- 2023، وتُعد النسخة الحالية الخامسة لدوري الثانية، منذ قرار اتحاد الكرة في موسم 2019- 2020، إعادة المسابقة إلى الواجهة، بإعادة إطلاق نسخة جديدة شهدت مشاركة 10 فرق.