لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الإسباني الشاب لامين يامال «16 عاماً»، جناح برشلونة، إنه قادر على قبول تحدي خلافة الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، بارتداء القميص رقم 10، بدلاً من قميصه الحالي رقم 27.

وانتقل الرقم 10 بعد رحيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى اللاعب أنسو فاتي، ولكنه أُعير إلى برايتون الإنجليزي، ليصبح الرقم شاغراً.

ويخطف يامال الأضواء ويخلب عقول جماهير البارسا في كل مكان هذا الموسم، بل ومنذ بداية ظهوره، لما يملكه من موهبة فطرية ومهارات فنية وثقة بالنفس لا تتناسب مع صغر سنه، بل أصبح أحد أهم العناصر في تشكيلة تشافي هيرنانديز المدير الفني.

وتتعلق آمال جماهيربر شلونة باللاعب يامال في إمكانية قيادة الفريق إلى إنجاز كبير الأربعاء المقبل، عندما يواجه باريس سان جيرمان بملعب «حديقة الأمراء» بباريس.

وإذا كان يامال يرتدي حالياً القميص 27، فإنه يبدو واضحاً أنه سيخلعه قريباً ليرتدي بدلاً منه القميص 10، إذ أنه حصل على وعد من إدارة النادي بمنحه هذا الشرف.

وعندما سُئل يامال عن هذا «الميراث الثقيل»، الذي يحصل عليه بارتداء قميص ميسي، قال: لست ضد فكرة خلافة ليو، وأدرك تماماً أهمية هذه المسؤولية الكبيرة، إلا إن ذلك لن يثنيني عن عزمي ورغبتي في ارتداء هذا القميص الذي كان يرتديه معشوق جماهير الكامب نو وأفضل لاعب في العالم.

ويقول موقع «جول» في تقرير له عن هذا النجم الموهوب الذي لم يكمل 17 عاماً، ونجح في تحطيم بعض الأرقام القياسية المهمة، وهو في هذه السن الصغيرة مع منتخب إسبانيا، إنه يسير فعلاً على خطى ميسي إذ أنه تخرّج من أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية مثل الأرجنتيني، ومُؤهل لبلوغ قمة الكرة العالمية، وهناك إجماع في إسبانيا، بل في كل مكان، على حقيقة أنه قادر على أن يحكم السيطرة على عالم كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

وعندما سألته صحيفة «موندوديبورتيفو» عن الرقم عشرة، قال: أنسو فاتي هو من انتقل إليه قميص ميسي بعد رحيله، ولكن فاتي غير موجود الآن لأنه مُعار لبرايتون الإنجليزي، ومنتهى الفخر بالنسبة لي أن أرتدي هذا القميص، ولا يوجد أحد في العالم يقول لا لهذا القميص، ولكن تلك مسألة يقررها النادي ولست أنا من أقررها.

ويسير لامين يامال على النظام الغذائي الذي كان يسير عليه ميسي، ولم يعد يأكل كيفما يشاء، وإنما هناك خبراء تغذية من النادي يتابعونه وينصحونه بتناول الغذاء الصحي، ولهذا أصبح يكثر من تناول الأسماك، ويقلل من تناول اللحوم.

واعترف يامال بأنه زاد هذا العام 4 كيلوجرامات، كما زاد طوله 2 سم، ليصبح 181 سم، وقال إنه كان من قبل ينطلق مع أصدقائه ليأكل ما يريد، أما الآن فاختلف الوضع وأصبح يتبع نظاماً غذائياً صارماً يضعه له مسؤولو التغذية بالنادي، وأصبح يشرب المياه كثيراً، بدلاً من المشروبات الغازية.

ولعب يامال 40 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجل 6 أهداف، كما شارك مع منتخب «الروخا» الإسباني في 6 مباريات وسجل هدفين، ويحلم باللعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تقام هذا الصيف بألمانيا.

واختتم موقع جول العالمي تقريره بأن يامال مؤهل فعلاً لكي يصبح مثل ميسي إذا احتفظ «برأسه فوق كتفيه» بمعنى ألا يصيبه الغرور، وإذا بعُد عنه شبح الإصابات، التي تنجم أحياناً عن كثرة المشاركة في المباريات، سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده، إذ أن إسبانيا مشهورة بأنها «تحرق» الكثير من جواهرها بكثرة المباريات، ولهذا لا يمكن القول بأن طريقه إلى المجد مفروش بالورود.