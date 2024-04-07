مازيمبي والترجي يكملان «مربع ذهب» أبطال أفريقيا



لواندا (أ ف ب)



عاد الترجي التونسي من أرض مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بتغلبه عليه 4-2 بركلات الترجيح على ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي» في أبيدجان في إياب الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب في رادس.

واحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق «باب سويقة»، بفضل تألق الحارس أمان الله مميش الذي تصدى لركلتي كوامي كوفي وساليفو دياراسوبا، بينما سجل ركلات الترجي كل من ياسين مرياح ورائد بوشنيبة وحسام تكة والجزائري محمد أمين توغاي.

وضرب الترجي، الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2019، والخامس في تاريخه موعداً قوياً مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي تأهل بالطريقة عينها بركلات الترجيح على حساب يونج أفريكانز التنزاني 3-2 بعد تعادلهما 0-0 ذهاباً وإياباً.

وللمباراة الثانية توالياً، عانى الترجي من العقم الهجومي، إذ كان بإمكانه حسم الأمور مبكراً لو استغل مهاجموه الفرص التي لاحت أمامهم، حيث سدد غيلان الشعلالي كرة بعيدة عن المرمى الإيفواري علماً أنه كان بوضعية مناسبة «2».

وبدا الفريق التونسي الأفضل انتشاراً، ولا سيما في وسط الملعب، مقابل دفاع متكتل من أصحاب الأرض، حيث اعتمدوا على استراتيجية المرتدات الخاطفة.

وأبعد مميش تسديدة بعيدة لايبي جونيور آفو من تحت العارضة «10»، ومرت كرة رأسية لموفوس كاريدولا أعلى مرمى الترجي «33».

وتصدى حارس أسيك شارل فولي لتسديدة بعيدة للبرازيلي يان ساس، ثم وصلت الكرة إلى البرازيلي الآخر رودريجو رودريجيش الذي انطلق بها، إلا أنه تباطأ في التسديد بعد دخوله منطقة الجزاء، مفوتاً على فريقه فرصة نادرة لافتتاح التسجيل.

وتابع الترجي محاولاته في الشوط الثاني، وسدد أسامة بوقرة كرة عرضية مرت فوق العارضة «51»، وانفرد رودريجو مجدداً، إلا أنه فشل أيضاً في إيداع الكرة في الشباك الإيفوارية إذ أنقذها الحارس فولي «54».

وانحصر اللعب في وسط الملعب، على الرغم من التبديلات التي قام بها المدربان البرتغالي ميجيل كاردوزو من ناحية الترجي، والفرنسي جوليان شوفالييه من ناحية ميموزا، ومرت رأسية الظهير زوكو زادي بمحاذاة مرمى مميش «67».

وضغط التوانسة في الدقائق الأخيرة بغية إنهاء الأمور قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، بيد أن التعادل السلبي استمر بفضل الحارس فولي الذي أنقذ مرماه بالتصدي لكرة عرضية للبديل زكريا العايب «89».

وضرب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي موعداً نارياً مع الأهلي المصري «حامل اللقب» في الدور نصف النهائي، بفوزه على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-1 في لواندا في إياب ربع النهائي.

وكان بترو أتلتيكو في طريقه إلى دور الأربعة، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الهندوراسي جوناثان تورو منذ الدقيقة 29، لكن مازيمبي نجح في إدراك التعادل، قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي عبر مهاجمه فيليب كينزومبي، قبل أن يخطف المهاجم جويل بيا هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً.

ويلتقي مازيمبي المتوج بلقب المسابقة القارية العريقة خمس مرات، في الدور المقبل مع حامل الرقم القياسي في عدد ألقابها «11» الأهلي المصري الذي حجز بطاقته، بعدما جدد فوزه على ضيفه سيمبا التنزاني 2-0 «1-0 ذهاباً في دار السلام».