فيرستابن بطل جائزة اليابان



سوزوكا (أ ف ب)



رد ريد بول على «الثنائية» التي أحرزها فيراري في أستراليا، بنيله المركزين الأولين لجائزة اليابان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، بتقدم بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن على زميله المكسيكي سيرخيو بيريز.

في سباق توقف في بدايته بسبب حادث اصطدام بين الأسترالي دانييل ريكياردو والتايلاندي ألكسندر ألبون، هيمن فيرستابن من البداية حتى النهاية، وتقدم على زميله بيريز، لينهي ثنائي ريد بول السباق من حيث انطلقا.

وعوض فيرستابن انسحابه من جائزة أستراليا التي أحرزها سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز أمام زميله شارل لوكلير من موناكو.