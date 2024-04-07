الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن بطل جائزة اليابان

فيرستابن بطل جائزة اليابان
7 ابريل 2024 11:20

 
سوزوكا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سائق فيراري يرفض «الاستسلام المبكر»
رئيس الوزراء الياباني يزور واشنطن


رد ريد بول على «الثنائية» التي أحرزها فيراري في أستراليا، بنيله المركزين الأولين لجائزة اليابان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، بتقدم بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن على زميله المكسيكي سيرخيو بيريز.
في سباق توقف في بدايته بسبب حادث اصطدام بين الأسترالي دانييل ريكياردو والتايلاندي ألكسندر ألبون، هيمن فيرستابن من البداية حتى النهاية، وتقدم على زميله بيريز، لينهي ثنائي ريد بول السباق من حيث انطلقا.
وعوض فيرستابن انسحابه من جائزة أستراليا التي أحرزها سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز أمام زميله شارل لوكلير من موناكو.

اليابان
فيراري
ماكس فيرستابين
ريد بول سالزبورج
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
9 ابريل 2024
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
الرياضة
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©